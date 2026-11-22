都市快报 2026-11-22 10:16:58

近日，全国各地不少网友都在网上分享用旧羽绒服自制羽绒被的经历，让旧羽绒服实现了价值最大化，还省下了一笔购买“羽绒被”的钱。

近日，全国各地不少网友都在网上分享用旧羽绒服自制羽绒被的经历，让旧羽绒服实现了价值最大化，还省下了一笔购买“羽绒被”的钱。

杭州网友“夏小天”自制的羽绒被

上海网友“Metulasion.冰域”自制的羽绒被

旧羽绒服扔掉可惜买羽绒被要几千元

网搜羽绒被壳店家送充绒教程和工具

网友“雪儿有两下子”发表了一篇“自制羽绒被”保姆级教程的帖子，点赞超1300，收藏超1500。11月18日晚上8点多，记者联系上了这位发帖网友周女士，32岁，东北人，定居北京。

周女士告诉记者，之前因家里有五六件旧羽绒服，扔了挺可惜，刚开始是想把羽绒掏出来，做成枕头或抱枕，枕头家里有很多，羽绒抱枕感觉太奢侈，刚好家里缺羽绒被，质量好些的羽绒被得两三千元一床。“羽绒服和羽绒被都是羽绒做的，只是缺个现成的被壳，就去网上一搜，还真有卖羽绒被壳的。店家还提供了制作羽绒被充羽绒的教程，事后证明教程对我做羽绒被起到了非常大的帮助。我买了两床一米二乘一米五的羽绒被壳，一床131元，一床80元，贵的那床无论是厚度还是手感都更好，我选了贵的那床被壳为儿子做羽绒被。

“每床羽绒被壳，店家都送一套充绒工具，是粗细两根管子，管子长约50厘米，粗管子约成人大拇指和食指圈起来那么粗，里面是空心的，细管子头上是密封的，可以塞到粗管子里，还有不少空隙。给羽绒被壳的各个格子充羽绒时，只需把粗管子按被壳图示的通道路径塞到每个格子里，再把分好的湿羽绒放进粗管子，最后用细管子推动羽绒就位即可。”

自制羽绒被比想象中更简单

分5步，2个人两三小时完工

周女士说，弄清楚羽绒被的制作原理后，自制起来比想象中更简单，他们从想法到落地也就三四天时间，而且网上羽绒被壳的价格也是丰俭由人，几十元的，一百多元的都有。“自制羽绒被”可分5个步骤：处理旧羽绒服-取羽绒-分羽绒-充羽绒-晒干。

旧羽绒服、充绒管、水盆和羽绒被壳

“动手前先要把准备工作做好，可避免到时候手忙脚乱，准备一只大水盆，用来浸泡取出的羽绒，避免羽绒乱飞，如有两只大水盆会更从容，装备好羽绒被壳和那套充羽绒的管子，还得备一支护手霜，对防止手上沾羽绒很管用。制作羽绒被的地方最好选在淋浴房，完工后收拾起来会很方便，我就是用淋浴房的花洒冲洗一下，就收拾妥当了。”

第一步，处理旧羽绒服。周女士用的是两件成人短款羽绒服，衣服标签上的羽绒含量一共495克。把选定的羽绒服放进洗衣机洗干净，洗好后一定要把羽绒服甩干，目的是让羽绒呈坨状。大水盆里放满水，把洗干净的羽绒服放在水里浸透，滴水也没关系，防止取羽绒时出现飞绒。

洗净甩干再浸湿的羽绒服里的坨状羽绒

第二步，取羽绒。用剪刀把旧羽绒服剪开，把取出的羽绒都泡在水盆里，水不怕多，羽绒沾满水才不会乱飞，而且沾水的羽绒也不影响后面分羽绒。

周女士剪开旧羽绒服取羽绒

第三步，分羽绒。用湿羽绒的总重量除以羽绒被壳的总格子数，得出每格需充入的湿羽绒的重量，把全部的湿羽绒分成一个个等重的羽绒球。分羽绒时一定要注意把羽绒在水中搅拌均匀，不要出现外面湿里面干的情况，保证分得均匀。

湿绒称重、分绒

第四步，充羽绒，这羽一步也是比较费时间的，她和老公一共花了近一小时。充羽绒时记得要涂上护手霜，手上有油才不会沾绒，效果真的很好。买来的羽绒被壳都标注好了每个格子没缝死的通道路径位置，周女士的羽绒被壳是“每行”一个通道（行与行间不通可更好锁绒），靠拉链处的“列”是一个通道，并与每行的通道连通。充羽绒时一定要注意是从最里面的格子开始，再依次往外，一格一格地充。粗管子从被壳的通道路径伸进去抵达需要充绒的格子，一格一格地充就行。羽绒在羽绒被的格子内蓬松后，使用羽绒被的动作强度不太会让羽绒乱跑，羽绒被格子的通道周女士并没有缝合，如果经常会洗羽绒被，她建议缝合。

周女士购买的羽绒被壳格子里箭头所示是通道路径

用商家送的充绒管往被壳格子内充羽绒

第五步，羽绒被晒干。做好的羽绒被周女士是用烘干机烘干的，烘干后再用手或工具拍打使被子里的羽绒蓬松，她还是建议大家晒干，烘干机翻滚时会有点跑绒。她和老公也是第一次制作羽绒被，花了两三个小时。

完工后湿漉的羽绒被

烘干后的羽绒被成品

自制的羽绒被比较轻、比较保暖

宝宝打滚不易带走羽绒被不会着凉

周女士说，做好的羽绒被比较轻，比较保暖。“我家宝宝一岁半，之前是睡蚕丝被，但蚕丝被和棉被的包裹感很强，宝宝平时睡觉翻身打滚时容易把被子带走，盖上自制的羽绒被后，我发现宝宝翻身打滚时不太容易带走羽绒被，他还是在被窝里翻身打滚，也减少了跑到被子外面着凉的可能。”

“这次制作前，我们对每个环节进行了提前预判，做好了准备，没有发生手忙脚乱的情况，比如把羽绒泡水，在淋浴房制作，使用护手霜……成就感满满。羽绒服用的都是好绒，把要扔的旧羽绒服做成羽绒被，衣服没浪费，还省下了小几千元购买羽绒被的钱，做完感觉省了一个‘亿’，转头给自己奖励一顿烧烤。”

杭州网友“夏小天”从旧羽绒服里拆出来的羽绒

来 源：都市快报

原标题： 旧羽绒服别扔！自制羽绒被保姆级教程来了，省下几千元

本文转自：温州新闻网 66wz.com