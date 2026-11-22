温州日报 2026-11-22 10:28:46

吕小雄是永嘉县三江街道罗溪村人，从这片浸润着传统工艺与乡土情怀的土地上起步，一路走来，他始终坚守着手中的刻刀与画笔。

金秋暖阳，斑驳的光影洒落在山间。一排以民间典故为主题的雕塑小样静静伫立在树下，仿若列队等候。在它们中间，一位长者微弓着背，屏息凝神，手中稳稳地攥着一支刻刀，刀尖精准地落在一尊陆羽人物雕像上，细细雕琢着衣袂与神态。

走进位于瓯窑小镇内的“吕小雄大师雕塑工作室”，这般的生动日常，正是他匠艺人生的缩影。吕小雄是永嘉县三江街道罗溪村人，从这片浸润着传统工艺与乡土情怀的土地上起步，一路走来，他始终坚守着手中的刻刀与画笔。

家学起步，师承传统雕塑体系

吕小雄的工艺根基，最初源于家学。早年，他跟随父亲学习民间油漆、壁画、泥塑和寺庙雕塑等手艺。这些看似朴素的民间技艺，为他日后的造型能力打下了扎实底子。

“1977年，我拜温州瓯塑大师张国球为师，进入温州瓯塑厂研习瓯塑技艺。”吕小雄回忆道。当时刚二十出头的他一心想学传统瓯塑，这段经历让他系统接触到了瓯塑的材料、技法和表现语言。1979年，他又拜中国彩塑泰斗、华东美院教授陈鹤亭为师，潜心学习大型彩塑、脱胎造像、壁画和园林雕塑。期间，他又受到学院派的美术启蒙，在乡土手艺之外，补上了美术造型的基础训练。

家学、学院启蒙、瓯塑、彩塑四重脉络交汇，使吕小雄的技艺结构既有民间匠人的综合实践能力，又有相对完整的师承体系支撑。

刀笔生花，扎根在乡土民间

作为浙南温州乡土成长起来的工艺美术大师，吕小雄是一位典型的全能型民间工艺美术匠人。他主攻传统泥塑、脱胎雕塑和造像，同时涉猎瓯塑、壁画、古建筑彩绘、木雕、园林大型景观雕塑以及食雕艺术。这种跨材质、跨门类的实践能力，正是乡土匠人在长期工程实践中磨炼出的真功夫。

多年来，吕小雄参与创作了众多雕塑作品，如海南大型《西游记》主题雕塑，以及全国各地的古建彩塑巨制。同时，他在案头精细工艺上亦有不俗表现——在温州美食节上，他的食雕作品《八仙游雪山》荣获金奖。2007年，吕小雄就加入了永嘉民间艺术协会，其木雕作品不断入选文化艺术周、民间艺术展，在地方文化平台上展示深厚的木雕造诣。

从罗溪村的一方院落，到瓯窑小镇的大师工作室，吕小雄的匠艺人生连接着家学、师承与地方文化的传承。对于浙南民间工艺而言，正是有这样的数十年如一日的实践者，传统手艺才得以在当代焕发勃勃生机。

来 源：温州日报

原标题： 刀笔绘匠心，扎根乡土民间的匠人

记者 杨昭普 摄影 蒋勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com