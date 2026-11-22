都市快报 2026-11-22 10:28:46

近期气温起伏不定，冷暖交替刺激血管收缩，脑梗（脑卒中）迎来了发病高峰。记者从宁波市医疗中心李惠利医院卒中中心了解到，近半个月已收治超过百例脑梗患者。

近期气温起伏不定，冷暖交替刺激血管收缩，脑梗（脑卒中）迎来了发病高峰。

记者从宁波市医疗中心李惠利医院卒中中心了解到，近半个月已收治超过百例脑梗患者。

73岁沈阿姨早上起床突然瘫痪了

11月18日晚，医院接连收治了两名进展性重症脑梗患者，医院神经介入团队与时间赛跑，为患者抢回宝贵的大脑。

“早上人还好好的，转眼右边身子就完全动不了了！”回忆起发病瞬间，73岁沈阿姨（化名）的家人依旧后怕。沈阿姨常年受高血压、糖尿病困扰，却没有按时吃药控制基础疾病。事发当日清晨，意外骤然降临，沈阿姨起床的时候突然倒下，右侧身体完全瘫痪，很快陷入嗜睡状态。

家人慌忙将她送至李惠利医院急诊。检查提示：左侧大脑中动脉严重狭窄，脑部供血的“主干道”岌岌可危，大片脑组织正处在缺血缺氧的危险边缘。

卒中绿色通道即刻全速运转。神经内科甘解华主任医师团队当机立断，实施静脉溶栓桥接微创介入手术。手术室内，医护团队配合默契，扩张狭窄血管，重新疏通脑部血流。令人惊喜的是，仅仅一夜过去，沈阿姨就清醒过来，原本完全瘫痪的右侧肢体恢复了力气，基本能在家人搀扶下自主活动。

55岁王先生说话含糊几天后彻底失语

同一个夜晚，急诊又迎来另一位危重病人。55岁的王先生（化名）有多年高血压、脑梗病史，还有长期吸烟的坏习惯，属于脑梗高危人群。几天前他就出现说话含糊、手脚无力，在当地医院接受了4天的保守治疗后，病情非但没有稳住，还急转直下，彻底说不出话，肢体力量急剧下降，被紧急送往李惠利医院。入院后，神经外科王东峰主任医师团队发现，王先生的神经功能已经严重受损，影像显示大脑中动脉主干闭塞，如不迅速开通血管，等待他的极有可能是终身失语、偏瘫。

介入团队立即在局麻下开展血栓抽吸+血管成形手术，顺利抽出血栓，病变血管成功复通。术后王先生生命体征平稳，肌力、语言功能也在一点点恢复。

医生提醒：牢记中风“1-2-0”识别法

李惠利医院神经内科病区主任甘解华解释：最近气温骤变会造成血压剧烈波动，“三高”、吸烟、既往脑梗史人群风险更高，很多悲剧源于患者没有规范治疗和规律服药。

大血管闭塞的脑梗死，每耽误一分钟，就会有上百万脑细胞不可逆坏死。请牢记中风“1-2-0”识别法：1看脸口角歪斜；2抬手臂单侧无力；0听言语含糊不清。一旦突发异常，切勿抱有“再等等看”的侥幸心理，立刻拨打120。高危人群日常要规律服药、做好防寒保暖，平稳监测血压血糖，守住脑血管健康防线。

来 源：都市快报

原标题： 起床人还好好的，突然就倒下了……浙江有医院近半个月收治超百起脑梗

本文转自：温州新闻网 66wz.com