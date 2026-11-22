北京卫视 2026-11-22 10:28:47

公园和街头的树上挂满了果子，但千万别顺手捡回家尝鲜，这些野果暗藏中毒风险。

最近出门溜达，您是不是也注意到了——公园和街头的树上挂满了果子，红彤彤的浆果、满地金黄的银杏果，还有长得跟板栗一模一样的果实，看着就让人忍不住想捡两颗。还真有不少市民顺手捡回家尝鲜。不过，这些随处可见的野果到底能不能吃？会不会暗藏中毒风险？

银杏树（白果树）

一走进银杏林，满地金黄的落叶底下其实还藏着不少“秘密”。据市场监管工作人员与园林专家介绍，11月入冬后，银杏果实已全部掉落。不少人误以为银杏与杏类似、可以食用，其实它并无食用价值。银杏果含有银杏酸、氢氰酸等有害物质，采食景观银杏果存在较大风险：一是捡拾、剥洗银杏果易引发接触性皮炎，二是过量食用可能导致急性中毒。

七叶树（马栗树）

除了银杏果，绿地里还有一种更容易让人“看走眼”的果子，就是七叶树的果实，叫“马栗”。马栗跟板栗有两个明显区别：第一，马栗体型更大更圆，底部的“脐”比板栗大得多；第二，板栗外面有带刺的壳，马栗则是光秃秃的裸果。马栗含有皂角苷，有毒。误食会恶心呕吐、腹痛头晕，严重时甚至会损伤神经。

金银忍冬（金银木）

在街边、小区绿化带，很容易看到一串串鲜红透亮的浆果，挂在小树的枝头，非常诱人，它们是金银忍冬（又叫金银木）的果实。据园林专家介绍，金银忍冬，在北京是乡土树种，它的红果有一定毒性，少量误食会口舌发麻，吃多了可能会引起恶心、腹痛、头晕。

除了这三种有毒的野果，像野生山楂、海棠这类本身无毒的果实，同样不建议采摘食用。园林专家解释，一方面是它的口感酸涩，它不是真正为了食用的栽培品种，而是野生品种；另一方面，日常会打药，路面的尘土、细菌等也会附着在果实上面，尤其在公路附近、离道路比较近的地方，果实表皮比较脏。

市场监管部门提醒广大市民朋友，不要采摘食用路边或郊野公园的野果，谨防中毒。

来 源：北京卫视

原标题： 路边正大量出现，别乱捡！专家提醒：这些都有中毒风险

本文转自：温州新闻网 66wz.com