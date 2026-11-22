新华社 2026-11-22 10:56:24

2021年，中国设立首批五个国家公园，海南热带雨林国家公园位列其中。此后，保护雨林不再只是政府部门和科研人员的工作，国家公园周边大量村民转型为护林员，王承就是其中一员。

9月10日拍摄的海南热带雨林国家公园五指山片区景色（无人机全景照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

清晨，海南五指山山地雨林还裹在厚重云雾当中。44岁的黎族护林员王承点开手机上的“雨林巡护”App，骑上摩托车，奔赴巡山点位。巡护轨迹开始在电子地图上记录生成。

王承家里祖祖辈辈居住在这片大山脚下，把家乡的山林当成需要守护的老朋友。几十年前，当地村民“靠山吃山”，采伐、烧荒一度造成雨林破碎化。

2021年，中国设立首批五个国家公园，海南热带雨林国家公园位列其中。此后，保护雨林不再只是政府部门和科研人员的工作，国家公园周边大量村民转型为护林员，王承就是其中一员。

巡护途中，王承时常能看见只有在健康雨林才会出现的树蟹，红外相机也频频传回珍稀鸟兽的镜头。在海南热带雨林国家公园里，卫星遥感、无人机、声纹监测设备加上护林员地面踏勘，一套“天空地一体化”监测网络逐渐运转起来。

9月9日在海南热带雨林国家公园吊罗山片区拍摄的热带雨林典型景观——“空中花园”。该景观由蕨类植物附生在大树树干上形成。新华社记者 蒲晓旭 摄

“看到这些生灵安稳栖息，就知道这片林子真正活过来了。”王承说。

物种复苏的背后，是一整套系统性治理改革。海南热带雨林国家公园整合此前20余个分散的保护区，依靠自然恢复辅以人工修复，打通生态断裂节点，守护雨林原真性与完整性。

同时，海南完成全国首个国家公园自然资源确权登记，摸清森林、湿地、水流资源家底。2025年，海南热带雨林国家公园核心区459户1975人全部完成生态搬迁，并已为搬迁村民开辟多元绿色增收渠道。

当前，超强厄尔尼诺现象正把全球热带雨林推向危机边缘。森林火险抬升、物种栖息地受扰动、生态水循环遭到破坏，生态保护和民生发展的矛盾持续困扰众多热带国家和地区。

11月19日，2026热带雨林生态伙伴大会在海南海口开幕，来自20多个国家和国际组织的代表共商雨林保护大计，共谋绿色发展之路。

9月10日拍摄的海南热带雨林国家公园五指山片区景色（无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

“极端气候正在世界各地造成越来越多灾害，森林是维系水土、调节水循环的关键屏障。”西班牙加拉霍奈国家公园园长贝尔纳贝说，“我们积累了40年实地观测数据，但数据信息化挖掘能力不足，非常希望学习海南智慧管护的做法。”

印度尼西亚作为群岛国家，面临生物多样性下降、土地开发诉求与生态保护相互博弈的难题。印尼科莫多国家公园森林生态系统管理人员玛丽亚表示：“海南雨林的保护模式极具借鉴意义，它兼顾生物多样性保护与当地民众生计福祉。我希望把海南物种恢复、智能化巡护监测的实践经验带回印尼。”

对护林员王承而言，大会上的探讨将对他巡护的雨林产生深远意义。厄尔尼诺带来持续高温干旱，也加重了日常管护压力，巡护时他要加倍盯紧火情风险，观察干旱天气对动植物生存带来的影响。

“我们守着山，山也守着我们。”王承说。

来 源：新华社

原标题： 应对极端气候 中国最南端省份展示雨林保护新路径

记者 钟群 陈凯姿

本文转自：温州新闻网 66wz.com