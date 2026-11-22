中国天气网 2026-11-22 10:56:24

随着暖湿气流增强，南方降水发展，江南、华南部分地区有中雨。明天，新一股冷空气将登场，中东部将先后出现4至8℃的降温，其中东北气温起伏较大，公众需关注气温变化，及时添衣保暖，谨防感冒。

今天（11月22日）进入小雪节气，随着暖湿气流增强，南方降水发展，江南、华南部分地区有中雨。明天，新一股冷空气将登场，中东部将先后出现4至8℃的降温，其中东北气温起伏较大，公众需关注气温变化，及时添衣保暖，谨防感冒。

江南华南部分地区有中到大雨 东北降雪增多

昨天，全国大部地区降水稀少，仅在云南等地部分地区有雨水出没，监测显示，山东半岛、辽东半岛等地部分地区出现小到中雪或雨夹雪；云南西南部出现小到中雨，局地大雨。

不过今天开始，随着暖湿气流增强，南方降水将发展，江南、华南多地有降雨，夜间雨势将明显增强。中央气象台预计，今天，内蒙古东北部、黑龙江西北部和东南部、吉林东部、辽宁东部、西藏西部和东南部、新疆沿天山地区和南疆盆地、云南西北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，辽宁东北部、新疆沿天山地区等地部分地区有大雪。辽宁东南部、西南地区东部、江南、华南等地部分地区有小雨，其中，湖南南部和西部、江西中部、贵州东部、广西东北部等地部分地区有中雨。

明天，黑龙江东北部、吉林东部、川西高原北部、西藏东部等地部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中，川西高原北部、西藏东部等地局地有暴雪。江淮南部、江南、华南、西南地区东部等地部分地区有小到中雨，其中，湖南东部、江西西部、广西东部、广东中部和西北部等地部分地区有大雨。

后天，新疆北疆和沿天山高海拔地区、西藏东部、川西高原等地部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中，新疆北疆高海拔地区、西藏东南部等地局地有暴雪。川西高原南部、云南东北部和南部、广西中部等地部分地区有中到大雨，其中，云南南部局地有暴雨。

气象部门提醒，今夜到明天受暖湿气流增强影响，南方降雨将再发展，湖南、江西、广东、广西等部分地区有中到大雨。明天新一股冷空气将登场，东北降雪天气也将增多。公众外出需小心慢行，谨防道路湿滑和能见度下降对交通的不利影响。

新一股冷空气明起影响中东部 局地气温降幅可达10℃

这股冷空气不仅会带来雨雪天气，还将给中东部地区带来大风降温。受其影响，23日至24日中东部气温将先后下降4至8℃，局地降温10℃，并伴有4至6级大风，阵风7至10级。

东北地区气温震荡明显，今天多地开启回暖模式，最高气温回升到0℃以上，但24日又将降至冰点甚至以下。大城市中，长春昨天最高气温仅-5℃，今天将回升至冰点之上，但明后天气温连降，24日又将跌至-6℃左右，气温起伏较大，公众需适时增减衣物，谨防感冒。

因为冷空气不强，难以撼动中东部整体偏暖的格局。特别是北方白天晴朗少云，光照加热助力气温回升，将会较常年同期显著偏暖。26日前后，最高气温20℃线将会快速北抬，从华南沿海北跳至河南北部。像郑州、西安等地最高气温都可冲上20℃，比常年同期偏高10℃左右，都将经历同期少见的温暖。

来 源：中国天气网

原标题： 江南华南降水发展 新一股冷空气明起携大风降温来袭

本文转自：温州新闻网 66wz.com