新华网 2026-11-22 10:56:28

佛得角全国选举委员会21日宣布，现任总统内韦斯在15日举行的总统选举中获胜，赢得连任。

普拉亚消息：佛得角全国选举委员会21日宣布，现任总统内韦斯在15日举行的总统选举中获胜，赢得连任。

佛得角全国选举委员会主席玛丽亚·贡萨尔维斯当天在新闻发布会上说，全国选举委员会20日完成选举结果统计。根据最终计票结果，内韦斯得票率为63.96%；其主要竞争对手、前司法部长若阿娜·罗莎得票率为31.40%。

根据佛得角选举法，总统由选民直选产生，获逾半数选票的候选人赢得选举。总统任期5年，可连任1次。

贡萨尔维斯说，全国选举委员会全体委员一致决定，正式宣布内韦斯当选总统。

内韦斯现年66岁，2001年至2016年担任佛得角总理。2021年10月，他在总统选举中获胜，并于同年11月就任。

来 源：新华网

原标题： 佛得角全国选举委员会宣布内韦斯连任总统

记者 齐琪 陈晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com