新华网 2026-11-22 10:56:28

在21日的2026年空手道世界杯比赛中，中国女子团体组手队和女子团体型队均在半决赛中不敌卫冕冠军日本队，无缘决赛。不过，两队首次跻身世界杯四强，实现历史突破，并将于22日分别与西班牙队、伊朗队争夺铜牌。

在21日的2026年空手道世界杯比赛中，中国女子团体组手队和女子团体型队均在半决赛中不敌卫冕冠军日本队，无缘决赛。不过，两队首次跻身世界杯四强，实现历史突破，并将于22日分别与西班牙队、伊朗队争夺铜牌。

女子团体组手比赛中，由爱知·名古屋亚运会冠军龚莉和李巧巧领衔的中国队以小组第一身份晋级淘汰赛。四分之一决赛面对埃及队，前两回合双方战至1:1，在决定胜负的第三回合中，李巧巧在0:3落后的情况下以6:3逆转获胜，帮助中国队闯入四强。

11月21日，中国队选手龚莉（左）在2026年空手道世界杯女子团体组手半决赛中与日本队选手交手。赛事组委会供图

“团体比赛跟自己比不太一样，会更有劲儿，因为后面的队友们都在身后给你喊加油。”李巧巧赛后说。

与按体重级别划分的个人赛不同，团体组手不按体重级别分组，不同公斤级的选手可能直接交手。女子团体组手每队每场派出三名选手依次对抗，小组赛须打满三个回合，淘汰赛则可在胜负确定后提前结束。

半决赛中，中国队以0:2不敌日本队。“一碰到高很多或者矮很多的对手，一下子节奏就会不一样。”龚莉赛后表示，今后队伍还需增加跨级别对抗训练。

女子团体型比赛中，由陶祎玮、叶珍羽和廖依琳组成的中国队在前一日的比赛中晋级四强。当天的半决赛中，中国队选择三人磨合最稳定的一套“八步连”迎战实力不俗的日本队，最终仍以0:7的裁判判定票数告负。队员们赛后坦言，日本队在动作整齐度及速度、力量的统一性方面更胜一筹。

11月21日，中国队选手在2026年空手道世界杯女子团体型半决赛中。赛事组委会供图

空手道世界杯是世界空手道联合会主办的最高级别国家队团体赛事。世界空手道联合会调整世锦赛体系后，将个人项目和团体项目分开举办，团体赛事更名为世界杯，首届于2024年在西班牙举行。

上届世界杯，中国女子团体组手队未能从小组赛突围，女子团体型队则获得第七名。

本届赛事于11月20日至22日在杭州举行，是首次来到中国，吸引了41个国家和地区的79支队伍参赛，设男、女团体型和团体组手四个项目。

来 源：新华网

原标题： 空手道世界杯：中国两支女队首次跻身四强 将争铜牌

记者 牛梦彤 夏亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com