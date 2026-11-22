新华网 2026-11-22 10:56:28

中华人民共和国政府与亚洲基础设施投资银行（亚投行）21日在香港签署《中华人民共和国政府与亚洲基础设施投资银行关于在中华人民共和国香港特别行政区设立办公室的协定》，为亚投行在香港开设办公室奠定基础。

中华人民共和国政府与亚洲基础设施投资银行（亚投行）21日在香港签署《中华人民共和国政府与亚洲基础设施投资银行关于在中华人民共和国香港特别行政区设立办公室的协定》，为亚投行在香港开设办公室奠定基础。

中华人民共和国政府与亚投行分别由财政部部长蓝佛安和亚投行行长邹加怡代表签署协定。该协定确定亚投行于香港设立办公室，并为特权、豁免与其他有助成立办公室的事宜制定原则。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示，亚投行选择在香港设立办公室，充分肯定香港作为国际金融中心的地位，也彰显香港在汇聚国际资本、支持亚洲基础设施建设方面的独特角色。特区政府会全力支持办公室的设立和运作，期待与亚投行加强合作，让香港的资本市场和专业服务为其业务发展提供更大的支持，撬动更多国际资本参与亚洲基建投融资。

同日，特区政府署理财经事务及库务局局长陈浩濂代表特区政府与亚投行首席伙伴合作官金宪签署一份向“项目准备特别基金”注资2000万美元的协定，以展现对亚投行工作的支持。

亚投行于2016年1月正式开业运营，中国香港于2017年6月正式成为亚投行成员。亚投行是一家多边发展银行，宗旨是通过在基础设施和其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通，以及与其他多边和双边开发机构紧密合作，推进区域合作与伙伴关系，应对发展挑战。

来 源：新华网

原标题： 亚投行将在香港设立办公室

本文转自：温州新闻网 66wz.com