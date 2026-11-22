印尼万丹省一糖果厂发生火灾 40余人失联
新华网 2026-11-22 10:56:29
印度尼西亚万丹省警方22日表示，该省西冷县一家糖果厂21日晚发生火灾，目前仍有40余名员工无法取得联系，相关部门正在核实其下落及安全状况。
印度尼西亚万丹省警方22日表示，该省西冷县一家糖果厂21日晚发生火灾，目前仍有40余名员工无法取得联系，相关部门正在核实其下落及安全状况。
来 源：新华网
原标题： 印尼万丹省一糖果厂发生火灾 40余人失联
记者 李嘉聪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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