新华网 2026-11-22 10:56:29

印度尼西亚万丹省警方22日表示，该省西冷县一家糖果厂21日晚发生火灾，目前仍有40余名员工无法取得联系，相关部门正在核实其下落及安全状况。

印度尼西亚万丹省警方22日表示，该省西冷县一家糖果厂21日晚发生火灾，目前仍有40余名员工无法取得联系，相关部门正在核实其下落及安全状况。 来 源：新华网 原标题： 印尼万丹省一糖果厂发生火灾 40余人失联 记者 李嘉聪 本文转自：温州新闻网 66wz.com