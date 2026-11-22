中国新闻网 2026-11-22 11:07:52

国总统特朗普在采访节目中表示，将寻求与伊朗达成一项“永久性”协议。

综合美媒21日报道，美国总统特朗普在采访节目中表示，将寻求与伊朗达成一项“永久性”协议。

据报道，特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，“我所做的是，我要确保即使四年、十五年或二十年后我们有一位不称职的总统，我达成的协议也将是永久性的。”“我不会让某人允许他们拥有核武器”，并对达成的协议出尔反尔。

特朗普还称，没有考虑伊朗政权更迭，“我从来不太在乎政权”。

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)援引以色列媒体消息称，特朗普日前还透露，他“并不着急”，可能会等到2027年再决定下一步在伊朗冲突中的行动。

美联社分析指出，特朗普在是否达成协议的问题上态度摇摆：时而主张达成一项结束战事的协议，时而又表示美国无需达成任何协议。

分析人士认为，美伊下一步行动充满不确定性，加之最新一轮时强时弱的相互攻击，反映出冲突持续近九个月之际，双方都处于难以为继的境地。

来 源：中国新闻网

原标题： 特朗普：将寻求与伊朗达成一项“永久性”协议

本文转自：温州新闻网 66wz.com