英国国防大臣访基辅重申长期援乌承诺
中国新闻网 2026-11-22 11:17:31
针对乌克兰当前防空压力，英国近期公布新一轮对乌军事援助，总金额5亿英镑，重点补强防空、无人机、电子战等装备，助力乌方应对冬季空袭威胁。
当地时间11月21日，英国国防大臣斯特里廷到访乌克兰首都基辅，先后会见乌总统泽连斯基、国防部长赫马拉，围绕防务工业协作、冬季防务支持等议题磋商，推进乌方自研攻击无人机在英国投产相关安排，进一步夯实双方战时装备供应链。
英国国防部当天消息称，这是斯特里廷履新后第二次访问乌克兰。针对乌克兰当前防空压力，英国近期公布新一轮对乌军事援助，总金额5亿英镑，重点补强防空、无人机、电子战等装备，助力乌方应对冬季空袭威胁。
英方同时重申长期援乌承诺，将保持每年30亿英镑常态化军事投入，为乌克兰提供稳定防务支撑。
泽连斯基对英国持续援助表示感谢，称英方高层到访在当前局势下释放重要支持信号。斯特里廷表示，英国将站在乌克兰一侧，助力其抵御冬季军事冲击。
此前，斯特里廷赴波兰参与英法主导的多国防务演习，围绕乌克兰战后武装力量重建、兵力投送与后勤保障体系开展推演。(完)
来 源：中国新闻网
原标题： 英国国防大臣访基辅重申长期援乌承诺
记者 欧阳开宇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人均预期寿命提升1.79岁背后的“网底”逻辑社会11-21
-
浙江温州：书写产业向新求质的“商量”答卷外地媒体看温州11-21
-
温州AEO高级认证企业的“信用红利”从何而来社会11-21
-
温州“三瓯三雕”亮相首届历史经典产业博览会社会11-21
-
11月24日0点起，温州龙湾国际机场正式启用新大门编号！社会11-21
-
温州机场、动车南站可直达楠溪江景区了社会11-21
-
“生长因子”之城树立“校企地”合作样本社会11-21
-
鲜菜便宜了电脑贵了！10月温州CPI同比上涨0.3%社会11-21
-
平阳坡南历史文化街区入选省级旅游休闲街区社会11-21
-
吃核桃补脑？ 听听温州市中医院中医专家怎么说社会11-21