中国新闻网 2026-11-22 11:17:31

针对乌克兰当前防空压力，英国近期公布新一轮对乌军事援助，总金额5亿英镑，重点补强防空、无人机、电子战等装备，助力乌方应对冬季空袭威胁。

当地时间11月21日，英国国防大臣斯特里廷到访乌克兰首都基辅，先后会见乌总统泽连斯基、国防部长赫马拉，围绕防务工业协作、冬季防务支持等议题磋商，推进乌方自研攻击无人机在英国投产相关安排，进一步夯实双方战时装备供应链。

英国国防部当天消息称，这是斯特里廷履新后第二次访问乌克兰。针对乌克兰当前防空压力，英国近期公布新一轮对乌军事援助，总金额5亿英镑，重点补强防空、无人机、电子战等装备，助力乌方应对冬季空袭威胁。

英方同时重申长期援乌承诺，将保持每年30亿英镑常态化军事投入，为乌克兰提供稳定防务支撑。

泽连斯基对英国持续援助表示感谢，称英方高层到访在当前局势下释放重要支持信号。斯特里廷表示，英国将站在乌克兰一侧，助力其抵御冬季军事冲击。

此前，斯特里廷赴波兰参与英法主导的多国防务演习，围绕乌克兰战后武装力量重建、兵力投送与后勤保障体系开展推演。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 英国国防大臣访基辅重申长期援乌承诺

记者 欧阳开宇

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