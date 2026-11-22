央视新闻客户端 2026-11-22 11:22:18

11月22日，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”将开启6天5晚的商业首航，从广州南沙国际邮轮母港驶向中国香港与越南顺化。

11月22日，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”将开启6天5晚的商业首航，从广州南沙国际邮轮母港驶向中国香港与越南顺化。

2024年10月25日，第二艘国产大型邮轮在广州举行命名仪式，正式命名为“爱达·花城号”。

2026年3月20日，“爱达·花城号”完成出坞，转入码头调试。

2026年11月6日，在上海正式交付。其建造周期比首制船缩短了8个月，国产化配套率也提高了5个百分点。

2026年11月12日，顺利完成首个试运营航次，抵达广州南沙国际邮轮母港。

2026年11月14日，第二个试运营航次从南沙出发前往香港，测试区域航线运营与访港通关流程。试运营结束，“爱达·花城号”转入商业首航前最后的冲刺。

11月22日首航航班计划

航线：广州—香港—越南—广州

安检候船：12时开始

登船开始：13时30分

截止登船：16时30分

船舶离港：18时00分

请旅客合理安排出行时间，务必在截止登船时间前完成办理登船手续，逾期将无法登船，实际时间以当天为准。

大型邮轮、航空母舰和液化天然气运输船被称为造船业皇冠上的三颗明珠，是衡量一个国家综合工业制造能力的重要标尺。这样一艘海上巨无霸里面藏着哪些硬核科技？

总长度341米，比“爱达·魔都号”加长17.4米，船体更修长、航行更平稳。站在船头望不到船尾。

宽度37.2米，超12层普通住宅的横向宽度，宽阔船身大幅提升船舶稳定性，海上航行抗颠簸、抗风浪能力更强，即使遇到较大海浪，体感依旧平稳舒适。

总吨位14.19万吨，相较“爱达·魔都号”新增6400吨排水量，相当于多搭载了一艘中型远洋货轮的体量。14.19万吨的超大吨位，是普通万吨巨轮的14倍，妥妥的海上“巨无霸”。

整船纵向划分16层游客活动区域，层层分区、各司其职，从住宿、餐饮、娱乐到运动、购物、亲子全覆盖。

总房间数2130间，全船六层甲板专属规划客房区域，单8甲板就拥有近330间客房，单层体量媲美一座小型五星级酒店。整船客房总量，相当于6座中小型五星级酒店客房总和。

最大载客量5232名宾客，相当于一个中型社区的常住人口规模。

全船客房经过专业降噪减震检测，船舶最大航行工况下，室内噪声严格控制在45分贝以内，等同于安静书房环境。

大件行李建议托运，减轻随身负担

还需要注意的是，护照、证件、药品、贵重物品、易碎品请务必随身携带；塑料袋、编织袋、纸袋不可作为托运行李外包装。涉及海关申报物品，请完成申报后再办理托运。

登船手续、出境手续指引

检票登船

检票核验，正式登船，进入客舱共需三步：

第一步，提交护照原件。护照由船方统一收管，下船前统一派发。

第二步，通过船票核验，检票登船。

第三步，入场领房卡。需确认保证金已支付或信用卡已绑定。

需要使用轮椅、童车的乘客，可以现场联系工作人员获取协助。

期待这艘满载中国匠心

与花城特色的国产大邮轮

为我们带来更多全新的海上体验

来 源：央视新闻客户端

原标题： 今日开启商业首航！“爱达·花城号”最新乘船攻略来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com