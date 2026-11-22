央视新闻 2026-11-22 11:23:45

近日，上海警方成功捣毁伪造期货交易平台的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人53名。诈骗金额高达1.2亿元，有300多名资深股民被骗。

央视新闻11月22日消息，近日，上海警方成功捣毁伪造期货交易平台的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人53名。诈骗金额高达1.2亿元，有300多名资深股民被骗。

诈骗团伙“精准布局”，300余人被骗1.2亿元

警方在上海一处写字楼将正在实施诈骗的犯罪嫌疑人抓捕归案，现场还查扣作案电脑30台、手机70多部。

上海市公安局嘉定分局安亭派出所民警周建：每个员工电脑桌面打开的是期货投资页面，桌面上有一些电话信息以及类似于期货引流客户的话术。

与此同时，警方同步开展多地点集中收网行动，对该团伙分布多处的涉案窝点一并实施抓捕。

经初步调查，本案犯罪嫌疑人共53人。他们以“低保证金、无门槛、专人指导”为诱饵，在无任何金融从业资质的情况下，搭建虚假期货交易平台，通过全网引流、后台控盘、限制提现等新型诈骗手段，专门瞄准资深投资者实施诈骗。

低保证金噱头诱人，投资者深陷圈套

被骗的受害人大多为投资股市多年的资深股民，究竟什么新型诈骗手段让他们一步步深陷骗局。

上海的施先生此前接到投资理财公司的电话，对方声称自己有特殊渠道，可以最低的保证金炒原油和股指期货。

期货的保证金就是买期货时交的“押金”，买任何期货品种都必须缴纳。

受害人施先生：接二连三给我打电话，说他们是做低保证金的。我在正规交易所开一手原油的保证金将近15万元，在他们的低保证金里大概几千块钱。

以前需要15万元的“押金”才能炒期货，现在只需要几千块，施先生有些心动，他被拉进一个群聊。群里所谓的“老师”表示，保证金是通过特殊渠道取得的，必须在专属的软件操作。施先生抱着试试看的心态下载了这款软件，第一次投入了2万元，小赚了一笔并且成功提现了。

受害人施先生：加了一个群，他们会在里面给你推荐，让你跟着他一块买，按照他的操作，一开始是赚钱的。

这些所谓的“老师”每天在群里发布市场研判和财经知识，群友晒单、吹捧不断，在火热的气氛下，施先生多次追加资金，几个月累计投入超过130万元。等到发现不对劲的时候，身上的钱已经所剩无几。

受害人施先生：后面一直亏，不想玩了，那边的人就会主动联系我，告诉我要想再回本，得再充钱进去。当天报警的时候，我都麻木了，身上只有100多块钱。

交易软件以假乱真，资金从未真正入市

不少投资者跟着群内所谓的“老师”操作，看着账户盈亏不断变化，以为资金真的进入期货市场交易。可事实上，他们的交易全程都是一场假象。

办案民警给记者展示了施先生下载的这款App。页面的行情、出入金看起来都很正常，每个按钮也都能点击和跳转，但其实，这款软件从里到外都是仿制的。

上海市公安局嘉定分局刑侦支队民警叶佳：他们复制了一个盗版软件，这些软件指数和大盘是一模一样的，操作的时候最多会卡一点，延迟了一两秒，一般人也不会认为是假的。

以假乱真的App只是开始，最重要的是，受害人转入资金后，犯罪嫌疑人会在虚假软件里手动输入金额，这些资金最终都进了犯罪嫌疑人的个人账户。

叶佳：比如受害人转了1万块钱，就会在虚假软件后台手动输入这1万块，让客户以为他的软件里面就有1万块了，相当于玩股票的模拟盘。

而骗局的核心就是要让受害人先尝点甜头，最开始一两次投资基本稳赚不赔，提现也能秒到账。等受害人放松警惕后，再一步步引诱他们持续转入资金。

记者也采访到了本案的犯罪嫌疑人蒋某，他坦白，这些资深投资者虽然经验丰富，但是有一些话术可以精准“拿捏”他们。

记者在涉案物证中，还发现一沓厚厚的诈骗话术手册，名称赫然写着：逼死意向客户一个不留。可见，为诱骗老股民落入圈套，犯罪团伙对群内所谓“老师”都做了虚假人设和话术的全套包装。

如何识破伪造期货交易平台骗局

警方调查发现，本案犯罪团伙分工明确，组织严密，投资者稍不留神就会落入陷阱。面对这类期货骗局的诱惑，投资者该如何识别？

识别这类骗局，首先要查看公司是否有期货牌照资质，依法获批的期货交易所共5家：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所，都由中国证监会监管。

任何声称“特殊渠道”“内部平台”做期货交易的，都需要警惕。打入资金之前，可以在中国期货业协会网站（https://www.cfachina.org/）的“信息公示”栏目核对。

正规期货经营机构在宣传推介时必须揭示风险，不会承诺保本收益，更不会以“老师带单、稳赚不赔”作为卖点。一旦出现“低保证金”“高胜率”“内部行情”这些话术，大多是陷阱。

最后，不要点击任何陌生链接下载未在官方应用商店上架的理财App。

来 源：央视新闻

原标题： 300多名资深股民被骗，诈骗金额达1.2亿元！上海警方捣毁一诈骗团伙

本文转自：温州新闻网 66wz.com