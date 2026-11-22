新华网 2026-11-22 11:26:37

法国巴黎等多地民众21日举行新的示威游行。这是法国自10月17日抗议酿成严重骚乱以来，连续第6个周六举行示威活动，但规模创新低。

法国巴黎等多地民众21日举行新的示威游行。这是法国自10月17日抗议酿成严重骚乱以来，连续第6个周六举行示威活动，但规模创新低。

法国内政部当晚通报全国共有8.25万人上街；参与组织游行的工会方面则称当天游行规模为15万人。发起本次游行的包括部分工会、学生组织、“黄马甲”运动人士等。法国政府当天部署7万名警察和宪兵维持秩序。

10月17日，法国发生抗议生活成本高企的全国性示威活动。政府估计约有55万人参与，组织方称参与人数达到80万。当晚，巴黎等部分城市示威活动酿成骚乱。据官方统计，全国至少3000家商铺遭劫掠或打砸。此后，除每周六举行示威活动外，工会也在周中举行罢工及游行。据法国官方统计，示威规模在11月5日达到全法57.5万人峰值后有所回落。工会已宣布12月1日为下一个罢工示威日。

来 源：新华网

原标题： 法国连续第6个周六举行示威活动

记者 乔本孝

本文转自：温州新闻网 66wz.com