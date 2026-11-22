温度新闻客户端 2026-11-22 14:09:01

2026年11月21日，第32届中国纪录片学术盛典在江苏南京举行，由中央广播电视总台影视剧纪录片中心、温州市新闻传媒中心联合摄制的纪录片《南戏九百年》，从全国一千多部参评作品中脱颖而出，荣获短片类“好作品”奖。

温州网讯 2026年11月21日，第32届中国纪录片学术盛典在江苏南京举行，与会嘉宾在美丽的金陵共同见证中国纪录片的“高光时刻”。2025年度温州文化艺术发展基金资助项目——由中央广播电视总台影视剧纪录片中心、温州市新闻传媒中心联合摄制的纪录片《南戏九百年》，从全国一千多部参评作品中脱颖而出，荣获短片类“好作品”奖。

中国纪录片学术盛典是经中国文学艺术界联合会批准、由中国电视艺术家协会纪录片学术委员会承办的纪录片评选活动，自1994年创办以来已成功举办32届，是行业内创办时间最长、规格最高、影响力最广的品牌活动之一，至今已为纪录片的精品创作、人才培养、理论研究和产业发展发挥了重要的激励和带动作用。本届盛典由中国电视艺术家协会、江苏省文学艺术界联合会、江苏省广播电视总台共同主办，来自全国各地的纪录片创作者、专家学者及媒体代表约300人齐聚盛会。本届盛典为期一天，主要包括开幕式、主旨演讲、台长论坛、圆桌对话、新鲜发布及“金荔枝荣耀之夜”等环节。

本届盛典评选出的作品呈现出四个鲜明特点：一是现实关怀更加直接，无论长篇还是短篇，创作者普遍把镜头对准普通人的处境，生活的质感明显增强；二是形态更加多样，微纪录主题表达快速增长，短篇和系列短篇占了半数以上，篇幅在变短、完成度在提高；三是历史文献表达更加扎实，重大历史文献的当代表达不再满足于宏观俯视，而是在文献现场与人物之间建立互证；四是国际视野更加开阔，越来越多的作者在选题阶段就考虑跨文化的可理解性，用人类共同的经验为切口讲述中国的具体故事。这些作品充分展示了中国的历史之美、人文之美、生态之美、生活之美，成为展现新时代恢宏气象和人民幸福生活的重要载体。

纪录片《南戏九百年》正是在“历史文献表达扎实”与“国际视野开阔”两个维度上表现突出。全片共2集，每集约25分钟，于2026年8月2日在中央广播电视总台纪录频道（CCTV-9）两集连播。上集以现存最古老的南戏《张协状元》为引，从王国维的学术推测到《永乐大典》残卷的惊世发现，揭开“南戏故里在温州”的历史真相，将中国戏曲成熟年代从元代上推至南宋，并记录了永嘉昆曲、瓯剧在当代的守护与新生；下集聚焦“南戏之祖”高则诚及其代表作《琵琶记》，讲述这部经典如何从温州走向百老汇、蜚声国际，更以“戏从温州来”系列活动为窗口，展现古老南戏在新时代的创造性转化、创新性发展。

《南戏九百年》的获奖并非偶然。2025年，该项目的前期提案曾在“跟着纪录片游浙江”——“诗画浙江”文旅纪录片创作大会上，荣获“优秀提案奖”；2026年8月首播后引发广泛社会反响；同年11月入选浙江省优秀文旅纪录片展播。此番再登全国学术盛典领奖台，既是学界对本片艺术价值与传播影响力的权威肯定，也将进一步激发温州地方文艺工作者扎根乡土、深耕传统的创作热情。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 《南戏九百年》荣获中国纪录片学术盛典“好作品”奖

作者 陈晶晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com