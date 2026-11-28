瑞安主场力克绍兴，完成复仇硬战
温州新闻网 2026-11-28 21:37:24
11月28日晚，浙BA城市争霸赛于瑞安市体育馆开赛，瑞安队坐镇主场，以89:84战胜绍兴队。
温州网讯 11月28日晚，浙BA城市争霸赛于瑞安市体育馆开赛，瑞安队坐镇主场，以89:84战胜绍兴队。
本场比赛关乎绍兴队小组出线资格，双方拼抢激烈、对抗白热化。上一轮交手，瑞安队惜败对手；此番再战，全队顶住压力、顽强鏖战，在主力受伤、阵容受限的不利局面下，拿下这场来之不易的胜利。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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