龙湾区体育事业发展中心 2026-11-28 12:10:52

浙TA团体总决赛（2026浙江省城市网球联赛收官之战）将于12月5日举行，由全省各设区市按年度积分总和排名，前八名城市晋级，以“城市代表队”形式决出浙江业余网球团体冠军。

浙TA团体总决赛（2026浙江省城市网球联赛收官之战）将于12月5日举行，由全省各设区市按年度积分总和排名，前八名城市晋级，以“城市代表队”形式决出浙江业余网球团体冠军。

浙TA全称“浙江省城市网球联赛”，是浙江省体育局、浙江省体育总会主办，浙江省网球协会和浙江省黄龙体育中心等承办的省级群众网球赛事IP，属于“浙系列”城市联赛矩阵之一（与浙BA、吴越杯、浙SA等并列）。

继浙BA等省级群众赛事IP之后，浙TA团体总决赛将于12月5日至6日在温州国际网球中心，火热开拍！

“浙系列”联赛矩阵把“草根赛”变成“城市战”，嘉兴、衢州、丽水三站蓄力比拼，综合积分位列全省前八的设区市晋级，一城一队，全省业余网球精锐齐聚瑶溪，以城市之名，决战温州！

浙TA团体赛总决赛

赛事亮点抢先看

九大组别，覆盖全龄热爱

浙TA团体总决赛设置9个竞赛组别，包含单打、双打多个年龄档位。赛事支持大龄选手降龄参赛，覆盖不同年龄层网球爱好者，兼顾青年竞技活力与中老年网球热爱。

灵活战队配置，悬念十足

赛事9大组别覆盖广阔年龄区间，同时为队伍留下充足排兵布阵空间：每队最多可派出3名外援，可申报4名替补队员。外援调配、替补轮换考验领队运筹智慧，领队席成为赛场之外的第二战场。

赛事奖励，大师定制荣誉

团体总决赛录取前八名地市队伍，颁发奖励及证书，冠亚季军队伍设置现金奖励：冠军8000元、亚军6000元、季军4000元。此外，本届浙TA团体总决赛冠军奖杯，由落户龙湾的中国工艺美术大师、叶氏黄杨木雕第五代非遗传承人叶萌春匠心设计创作。

浙TA非遗永强小吃市集

赛场之外，乐趣同样精彩！本次同步推出浙TA非遗永强小吃市集，设置趣味打卡点位，汇集龙湾永强顺海楼非遗特色美食，集观赛、打卡、品美食于一体。温州鱼丸汤、农家肉丸、鸭舌、泥鳅干，几道佳肴，凑成一桌龙湾。

双赛接力，精彩继续

温州国际网球中心

刚刚落幕的MT1000把国际顶级网球赛事带到了龙湾；时隔一月，浙TA省级城市团体总决赛又登陆同一片赛场。这是浙江业余网球赛的年度收官——八座城市、九大组别，以城市为名、为家乡而战。

两场赛事先后落户龙湾，正是对本地场馆硬件、赛事组织运营能力的充分认可。龙湾将持续打通国际赛事与本土群众网球的衔接纽带，推动网球运动与地方文旅深度融合，不断擦亮城市网球运动名片。

来 源：龙湾区体育事业发展中心

原标题： 官宣！浙TA总决赛落地龙湾

本文转自：温州新闻网 66wz.com