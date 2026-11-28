温州日报 2026-11-28 11:10:09

市民熟悉的原5050购物中心将升级为温州凯德广场，计划2027年底全新亮相。这座由市工业与能源集团下属温州木材集团持有的国有商业物业，经过公开招选，落定新投资建设主体，迎来全国性商管团队的整体操盘。温州城西居民关心的“去哪遛娃、去哪吃饭、去哪逛街”，也将有新的答案。

温州网讯 市民熟悉的原5050购物中心将升级为温州凯德广场，计划2027年底全新亮相。这座由市工业与能源集团下属温州木材集团持有的国有商业物业，经过公开招选，落定新投资建设主体，迎来全国性商管团队的整体操盘。温州城西居民关心的“去哪遛娃、去哪吃饭、去哪逛街”，也将有新的答案。

原5050购物中心于2018年开业，曾凭借特色天幕和首店经济，成为温州市区中央涂、仰双片区的商业地标。后期原合作商管经营不善，经司法程序解除合作关系。记者从温州联合产权交易中心的挂牌信息获悉，温州木材集团作为国有物业持有方，承担资产监管的“房东”角色；浙江凯铂利商业管理有限公司竞得二十年经营权，是该项目的投资建设主体；凯德投资（中国）与“凯铂利”达成合作，输出品牌、完整商业运营体系与全国商户资源。按照招标文件设定，项目改造投入不得低于7000万元，而中标方“凯铂利”主动提升建设标准，承诺改造总投入不低于7500万元，加码硬件升级改造。随着前期闭店完成，项目改造施工也全面启动。

据项目规划，温州凯德广场商业建筑面积超10万平方米，计划招引300余个品牌、50多家“首店”入驻，定位“萌宠萌娃、超娱社交、亲密熟邻”的社区型亲子家庭互动式购物中心，围绕餐饮玩乐、时尚零售、在地文化、健康生活等五大生活界面，打造服务周边居民的城市消费场域。具体改造将重点补齐城西家庭消费短板：遛娃亲子板块集中布局儿童游乐、亲子零售、体验业态，为周边家庭提供周末休闲好去处；餐饮业态覆盖日常简餐、家庭聚餐、朋友小聚多元需求；负一层规划引入生活超市与主题美食广场，满足居民买菜、便餐、零食采购等就近生活所需；同时设置潮流体验娱乐空间，服务年轻群体社交。规划还兼顾养宠家庭，预留萌宠休闲活动场景，拓展邻里社交新空间。

本轮改造将直面老商城过往痛点，开展系统性硬件优化。老旧立体机械车库将拆除整改，重新梳理商场人流动线，打通一层、负一层与地下车库扶梯通道，破解以往通行绕路、找店困难的顽疾，建筑外立面同步更新重塑。

作为新加坡凯德集团旗下成熟商业品牌，凯德广场以“区域生活更新中心”为发展定位，擅长存量商业的盘活升级。该项目是凯德在温州打造的首个综合体，是西部新城重要的商业配套。当下，区域内片区教育、医疗、运动休闲配套正集中落地，随着凯德广场的改造推进，城西高品质综合商业短板将被补齐，助力城市西部副中心建设提速。

业内人士分析，从5050购物中心到凯德广场的迭代，本次改造蹚出了一条城市存量商业盘活新路子，多方合作，通过硬件重构与业态重塑，让闲置商业资产焕发新生，也为温州老商场转型升级提供可参考路径。

来 源：温州日报

原标题： 原5050购物中心改名“温州凯德广场”，预计2027年底亮相

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com