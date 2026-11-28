温州日报 2026-11-28 08:48:24

当地时间11月20日至22日，第十四届法国中医药联合会国际大会在法国艾克斯-普罗旺斯举行。温州一济堂中医药博物馆作为永嘉医派传承阵地，首次亮相这一国际盛会。

温州网讯 当地时间11月20日至22日，第十四届法国中医药联合会国际大会在法国艾克斯-普罗旺斯举行。温州一济堂中医药博物馆作为永嘉医派传承阵地，首次亮相这一国际盛会。

“我来自中国温州，很高兴来到艾克斯。”开幕式上，永嘉医派传承人、博物馆馆长刘良海登台作专题演讲。他溯源南宋儒医陈无择行医脉络，解读《三因极一病证方论》与“三因学说”辨证体系，介绍永嘉医派尊古不泥古、因地施治、简便验廉的临床特色。这也是该学派核心学术体系首次在法国国家级中医大会系统公开展讲。

演讲之外，三天的文化博览展区同样人气不减。《黄帝内经》主题篆刻作品静静陈列，清代、民国名医毛笔手写处方纸页泛黄，民国全套针灸器具排列整齐。展位一侧，《永嘉医派》主题短视频循环播放。不少欧洲同道俯身端详针具、翻看处方，驻足问询。旅居当地的温籍侨领也结伴来到展位，在乡音与草药气息间驻足交流。

据悉，此次交流依托旅法温籍侨界牵线对接。大会期间，AFC法中跨国文化交流协会会长蔡景瑞获法国国家中医联盟（FNMTC）特别表彰，肯定其推动中医药在法传播、促进中法民间交流的贡献。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉医派首次亮相法国中医联合会国际大会

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com