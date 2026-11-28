学习强国温州平台 2026-11-28 11:10:10

近日，在中央网信办网络综合治理局指导下，中国网络社会组织联合会公示2026年第三批优质网络直播间（主播）名单，全国316个优质网络直播间（主播）入选，瑞安自媒体达人“小英夫妻：温州一家人”榜上有名。

近日，在中央网信办网络综合治理局指导下，中国网络社会组织联合会公示2026年第三批优质网络直播间（主播）名单，全国316个优质网络直播间（主播）入选，瑞安自媒体达人“小英夫妻：温州一家人”榜上有名。

“小英夫妻”的故事，要从2020年说起。彼时，来自马屿镇的彭小英、范得多夫妇，将一段田间跳曳步舞的短视频配上歌曲发到网上，没想到视频一下子爆火，点击率很高。他们的舞蹈节奏欢快，步伐简单，为网友们带去了欢乐，央视、浙江卫视等多家媒体相继关注报道。

“小英夫妻”走红的背后，藏着一段动人的暖心故事。多年前小英的丈夫范得多因为一起车祸患上严重的抑郁症，小英偶然接触了曳步舞后，便拉着丈夫去跳。范得多放下心结、融入舞蹈，脸上的笑容越来越多，逐步走出低谷。他们也开始自创舞步，动作来自日常生活：挑扁担下田、学鸭子走路、学蛇昂头……乐观坚韧的故事让他们收获大量粉丝，先后登上央视及多家卫视综艺舞台，成为广受喜爱的正能量乡土网红。

“小英夫妻”的走红，充满了正能量，而他们也将这份正能量延续到身边。几年来，他们依托自身影响力，持续助力村民销售红糖、紫米、玉米、红米等农特产品，开展直播带货，拓宽农产品销路。如今，“小英夫妻：温州一家人”的粉丝量达839.7万人。“今年我们帮农户卖出本地紫米4万斤，让线上流量落地，变成实打实的收益。”彭小英说，助农这条路他们会一直走下去。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 瑞安“小英夫妻”入选国家级优质网络主播名单

本文转自：温州新闻网 66wz.com