温州日报 2026-11-28 11:10:09

11月27日，鹿城区丰门街道召开新闻发布会，宣布中国鞋都国际电商节2027春季订货会将于12月7日晚开幕，活动将持续至12月10日。

温州网讯 11月27日，鹿城区丰门街道召开新闻发布会，宣布中国鞋都国际电商节2027春季订货会将于12月7日晚开幕，活动将持续至12月10日。

作为“中国鞋都”核心腹地，丰门街道集聚了千余家鞋企，拥有从鞋材研发、智能生产、原创设计到电商外贸的完整产业链。中国鞋都国际电商节已连续举办五届，成为国内鞋业具有广泛影响力的产销对接平台。本届大会以“世界女鞋 丰门智造”为主题，创新“1+9+N”多点协同体系：“1”为开幕式主会场，“9”为九大重点园区分会场，“N”为中小鞋企自主配套活动，实现多个会场联动办会。

针对多园区联动可能出现的活动同质化、客流冷热不均等问题，各园区将结合产业特色，提前申报巡园打卡、美食招待宴、茶歇会、AI脚型扫描、新品鞋款主题展等活动，错峰统筹后实现“一园一特色、一企一亮点”。同时统一制定客商参展导览攻略，规划参访线路，做好园区间引导接驳，安排专车接送客商，实现客流有序导流。

发布会上，丰门街道提出订货会不拼价格、不拼产量，而是拼原创、拼品质、拼专利、拼美学，把定价权握在自己手里。本届订货会以资质合规、原创能力、产品品质“三把尺子”严选本地鞋企；各分会场作为产业现场，让客商进车间看产线、进展厅选款式、上桌谈合作，并引入3D打印、AI脚型扫描等技术；以“全城订货地图”串联会场、企业和车间，建立意向订单账、合作签约账、客商资源账“三本账”，推动流量变销量、对接变订单。

丰门街道相关负责人表示，办好这场盛会，既是为企业牵线搭桥、抢抓春款订单的务实举措，也是检验产业集群协同能力的一次实践。下一步，街道将靠前服务、闭环落实，统筹做好客商邀约、园区联动、配套保障等工作，努力让更多客商留下来、更多订单落下来，让中国鞋都的产业活力持续涌动。

来 源：温州日报

原标题： 中国鞋都2027春季订货会，12月7日开幕！

记者 黄伟 通讯员 潘笔涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com