潮新闻 2026-11-28 11:09:54

11月27日，温州瑞安市陶山镇，一垄垄甘蔗迎来上市旺季。田埂边，20多支来自全省多地的土特产推荐官直播队伍依次排开，手机支架就地架设，镜头对准地里鲜脆的甘蔗。这是温州市2026年“土特产推荐官”实训暨供邮合作瑞安陶山甘蔗专场助农活动现场，各支队伍以实训直播PK方式助农。

“这里的甘蔗皮薄、松脆……”11月27日，温州瑞安市陶山镇，一垄垄甘蔗迎来上市旺季。田埂边，20多支来自全省多地的土特产推荐官直播队伍依次排开，手机支架就地架设，镜头对准地里鲜脆的甘蔗。这是温州市2026年“土特产推荐官”实训暨供邮合作瑞安陶山甘蔗专场助农活动现场，各支队伍以实训直播PK方式助农。以蔗田为直播间、以实训促实战，浙江省供销社指导下，温州持续深化“供销跑村”行动，依靠本土化推荐官队伍、供邮协同渠道，把田间好物送上城市餐桌，探索土特产从“产得好”迈向“卖得优”的共富路径。

土特产推荐官

陶山甘蔗是温州辨识度极高的地标农品，拥有超1500年种植历史，皮薄易剥、汁多渣软、清甜爽口，2021年入选全国名特优新农产品，全镇稳定种植面积约4500 亩，年产值超亿元。在直播现场，镜头直面田间原生态场景，推荐官们俯身蔗垄，现场削皮试吃，向线上网友讲解陶山甘蔗的种植特点、标准化管理流程与地理标志内涵。据初步统计，活动期间陶山甘蔗直播总销量1500余箱。

陶山镇均岙村村书记华标是本土的推荐官，运营视频号、抖音账号已有一年，积累粉丝3万余人。站在甘蔗田前，他展示16度左右的清甜糖度，对甘蔗故事娓娓道来。在他看来，作为助农公益活动，田间直播不只追求即时销量，更重要的是持续擦亮家乡地理标志产品名片，让更多人认识陶山甘蔗。来自金华东阳供销社“东白推荐官”团队的胡泽凡是第一次来到温州陶山，团队提前探访基地，实地感受标准化种植、去节精加工的优势，依托视频号同步开播，把千里之外的蔗乡风味传递给金华本地消费者。

“以前甘蔗成熟，大多只能路边摆摊，销路局限在周边。现在线上直播打开了大市场，甘蔗卖到外省，还走出国门。”瑞安市瑞陶甘蔗专业合作社理事长狄优霞感慨。他在陶山设有三大片钢架栽培甘蔗基地，依托农合联、供销社组织，对接推荐官直播、邮政寄递，破解农产品流通难题。瑞安市甘蔗产业农合联秘书长蔡庆贤介绍，当地146家经营主体逐步告别传统路边零售模式，依靠脱毒种苗、病虫害绿色防控，夯实标准化种植根基，主动拥抱线上销售新赛道。

田间直播

这场甘蔗专场实训，是温州“土特产推荐官”培育体系落地田间的生动实践。据温州市供销社负责人介绍，不同于商业主播追逐短期流量、转化指标，温州供销社打造的土特产推荐官队伍，扎根乡土、熟悉农情，成员大多是基层干部、供销社职工、本土新农人，既是土特产代言人，也是品质守门人、产销联络员、共富故事讲述人。温州坚持“以赛代训、实战拉练”，面向全市招募培育了土特产推荐官150余人，搭建起“达人带货 + 产品推广”体系，联动各县（市、区）打造自有传播账号矩阵，依托“供销瓯好”品牌、40场“供销共富市集”，累计带动农产品销售额 1500万元。

人才培育之外，供邮融合是本次助农活动的重要抓手。供销社贴近农户、熟悉产业，邮政网络通达城乡、寄递体系完善，双方优势叠加，共建共配、共享网点、共拓助农场景，打通“产地采收—直播推介—仓储寄递”全链条，有效压缩流通环节、降低物流成本。培训课程兼顾理论授课与田间实操，邀请省供销社及兄弟县市嘉宾授课，围绕短视频策划、直播话术、流量运营、品控管理等内容教学，引导推荐官摒弃流量噱头，深耕助农主业，坚持真实溯源、如实推介，用接地气、有温度的内容讲好农产品、农户、乡土共富故事。

据介绍，目前浙江全省已培育专业化“土特产推荐官”团队80余支，今年以来开展助农直播1500余场。下一步，温州市供销社将持续统筹资源，完善推荐官常态化实训机制，绘制温州土特产“24 节气地图”，推动市县资源联办、品牌共塑；县级供销社聚焦选品提质，筛选标准化、稳供应、耐储运的优质土特产，建立“主推单品 + 特色组合”货源清单，保障直播带货可持续运营。以单品突破带动全域农品品牌提升，持续把茶叶、中药材、特色果蔬等温州土特产带出深山，连接城乡两端，让田间丰收实实在在转化为农户增收的甜蜜希望。

来 源：潮新闻

原标题： 田间实训打擂台！全省土特产推荐官温州甘蔗地里直播助农

记者 应忠彭 通讯员 陈伟敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com