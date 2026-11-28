温度新闻客户端 2026-11-28 08:43:15

11月27日下午，温青π·沪动未来——2026温籍青年精英说（上海站）活动在上海国家会计学院举行。继今年5月在温州新生代大厦成功举办后，本次活动走进上海，吸引在沪温籍青年科学家、创业者、企业家代表及全球各领域温籍青年，与第二十期世界温州人经济理论研修班学员、创投基金代表等150余人共同参加，搭建沪温互通、链接全球温籍青年的交流平台。

温州网讯 11月27日下午，温青π·沪动未来——2026温籍青年精英说（上海站）活动在上海国家会计学院举行。继今年5月在温州新生代大厦成功举办后，本次活动走进上海，吸引在沪温籍青年科学家、创业者、企业家代表及全球各领域温籍青年，与第二十期世界温州人经济理论研修班学员、温州市世界温州人联谊总会青年委员会等团体成员代表及投资机构、创投基金代表等150余人共同参加，围绕硬科技创业、AI时代人文思考、青年跨界合作等议题展开交流碰撞，搭建沪温互通、链接全球温籍青年的交流平台。

温青π·沪动未来

从瓯江到黄浦江，变的是坐标，不变的是温州青年敢为人先的锐气与心怀桑梓的深情。中共温州市委统战部副部长、温州市世界温州人联谊总会副会长兼秘书长蔡仁燕在致辞中寄语温籍青年传承“敢为天下先”的温商精神，把温州这条“线”接上上海这张“网”，当好沪温互通的桥梁纽带，与家乡创新发展同频共振。

主旨演讲环节，上海外国语大学全球文明史研究所教授施展以《世界秩序变迁下：新生代的全球坐标与时代选择》为题，从全球文明史视角剖析大变局下新生代如何找准全球坐标、做出清醒选择。他谈到，经济全球化并未停滞，而是依托中国制造业与贸易网络在更深维度延展，政治层面的逆全球化也正是世界秩序对新崛起力量的回应。随后，复旦大学经济学院教授李丹以《中国正在追赶，还是已经领跑？——中美科技竞争的证据与前景》为题演讲，结合产业数据与历史脉络分析中美科技竞争背后的产业逻辑，指出硬科技赛道仍留给中国青年、温籍青年广阔空间。

上海外国语大学全球文明史研究所教授施展

复旦大学经济学院教授李丹

主旨演讲勾勒出全球变局下的时代坐标与产业大势，活动随之将视角聚焦于技术从实验室走向市场的转化实践，思享π圆桌会环节分两组展开。第一组“芯光筑基，青创致远——高校青年科学家三条科创路径探索”聚焦AI算力基建的科研转化与创业实践，由优势星启点基金管理合伙人叶亦天主持，与陈佰乐、诸葛群碧、潘鸿洋三位嘉宾同台对话，讨论从论文到芯片、从实验室到市场，共话技术转化与AI算力新基建赛道的冷热之辨和长期主义。第二组“AI落在一行一界——从入局到落地，温籍青年创业者的一线实践”由ThinkInAI星科社区联合发起人俞沁润主持，并和卢丽丽、季维雅、林舒淇三位嘉宾共同探讨AI走出机房、进入真实行业的落地路径，在可复制的流程与不可替代的人文分寸之间寻找平衡，让AI真正服务于人。

第一组思享π圆桌会

第二组思享π圆桌会

开放麦环节，五位温籍企业家代表依次登台畅谈创业感悟与行业思考：中国锦恒控股集团联合创始人苏琪皓围绕“新质温商”分享资本与产业联动的温青智慧；安信地板总裁卢奕开讲述“实业传承、品牌数字化”的守正创新故事；帝杰曼科技总经理孙诚分享归国留学后的创业经历与商业思考；天册上海律师事务所合伙人汪琼玥就对外投资政策和出口限制作解读，为青年出海筑牢风险意识；最后，老中医科技集团董事长丁云铭围绕“守正创新”主题，结合自身产业实践，分享自己从化妆品领域跨界布局教育、餐饮等赛道，探索产业融合发展的破题之道。

从左到右分别为苏琪皓、卢奕开、孙诚、汪琼玥、丁云铭

学员分享环节，温州市世界温州人联谊总会副会长、泰昌集团董事长兼总裁张鹏飞在现场分享了自己的感悟。随后在第二十期世界温州人经济理论研修班结业仪式上，领导为学员颁证，寄语学员当好温州城市合伙人，牵线反哺，助力家乡发展。

以π为喻，无限生长；沪温同心，双向奔赴。这场跨越瓯江与黄浦江的相聚，是乡情的重逢，更是资源与智慧的对接。期待温籍青年继续携手，把上海的科创密度与温州的根脉深情连在一起，共赴新程。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温青π，真有派！全球温籍青年“沪上论AI”

记者 张欢欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com