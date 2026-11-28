潮新闻 2026-11-28 11:10:11

11月27日，温州肯恩大学“飞虹计划”启动仪式暨第四届中美青少年交流季开幕式在温州举行。来自美国10个州的28名师生代表共同见证面向中美青年交流新计划的正式发布。

11月27日，温州肯恩大学“飞虹计划”启动仪式暨第四届中美青少年交流季开幕式在温州举行。来自美国10个州的28名师生代表共同见证面向中美青年交流新计划的正式发布。据介绍，这一计划是对中美人文交流新邀约的积极响应，旨在响应“未来5年中方将邀请10万名美国青少年来华交流学习”倡议，促进更多中美青少年双向奔赴，在相处中拉近距离、厚植友谊。

“飞虹计划”寓意“飞虹架中美，青年心相通”。根据计划，温州肯恩大学将在未来五年邀请不少于1000名美国青少年来华交流学习，为中美青年创造更多相遇的机会、丰富相知的经历、培育长久的情谊。

据介绍，“飞虹计划”将重点通过三大途径推进。一是坚持服务大局，发挥中美合作大学的独特平台优势，构建覆盖全美的合作伙伴网络。深耕美国肯恩大学和新泽西州合作院校资源，同时面向美国各州、不同层次学校和办学机构广泛建立长期稳定的合作伙伴关系，构建覆盖全美的伙伴网络，开发机制化、可持续的青少年交流项目。二是坚持内涵发展，提升游学品质，把中华优秀传统文化、中国现代化发展、温州民营经济、科技创新实践和青年创新创业等内容融入交流全过程，构建从短期研学、联合课程、学期交换到学历培养逐级衔接的项目体系，实现从一次性体验到长期学历提升的连贯成长。三是坚持品牌引领，深化课程建设，结合中美需求选取优势特色专业开发“中国通”系列课程，培养既通晓中国又熟知美国、具有国际素养的高素质人才，逐步在美国大学生中形成 “留学中国” 的品牌效应。

温州肯恩大学已成为中美教育合作的标志性项目。学校汇聚中美优质资源，为5500余名本硕博学子拓展成长空间，坚持“良进优出”，近三年本科生累计深造率、进入全球百强名校比例均超过75%；持续深耕人文交流，组织中美学生互换交流超3100人次。一批批美国青年走进浙江温州，一批批中国青年走进新泽西州尤宁，在同一课堂上学习知识，在相同的山水间行走感悟，在与同龄人的相处中结下真挚友谊。

来自美国肯恩大学工业设计专业的Adrian（阿德里安），今年6月第一次走出国门来到中国；8月，他又回到温肯，开启一整个学期的学习生活。他感慨，在温肯的学习时光即将结束，自己收获了终身难忘的友谊与回忆，期待下学期在美国肯恩大学迎接温肯学子，将这份善意继续传递。

来自美国华盛顿、拥有一半华人血统的交换生Emmitt James（埃米特？詹姆斯）,他会说一点简短的中文。令他印象深刻的除了中国人的友善和热情，还有中国秀美的自然风光，百丈漈瀑布的游览体验让他久久难忘。他表示，回到美国后，他不仅要分享旅途风景与美食，更要向身边人讲述在中国感受到的善意与温暖。 这样动人的跨国友谊故事，将随着“飞虹计划”的推进不断续写。

以心相交，成其久远。温州肯恩大学党委书记、理事长潘建中表示，温州的廊桥跨越山水、联通乡里，温肯这座桥连接中美、沟通民心。“从一次次真诚相遇到一程程双向奔赴，学校将把交流的涓涓细流汇成跨越太平洋的友谊长虹，让飞虹计划成为中美青年交流的新平台、文明互鉴的新纽带、民心相通的新窗口，推动两国更多青少年携手同行、相知相近。”潘建中说。

来 源：潮新闻

原标题： 响应“5年10万”倡议 温州肯恩大学发布“飞虹计划”

记者 叶小西 刘琨 文中图片由温州肯恩大学提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com