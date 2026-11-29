温州日报 2026-11-29 09:06:49

山区生态工业的增长，最直接的成效就是吸引人口集聚，让农民在地变成产业工人，收入曲线随之上扬。文成奋起直追的这条路，值得后发地区细看。

【编者按】

今年7月，《浙江省“十五五”高质量发展建设共同富裕示范区规划》发布，规划明确，到2030年，浙江所有县居民人均可支配收入超过全国平均水平。对照这一目标，文成县制定实施“159富民倍增计划”：锁定“居民人均可支配收入赶超全国平均水平”1个目标，推进5项倍增计划，落实9项重点举措，着力破解山区居民增收瓶颈。即日起，推出“文成‘富民增收159’·一线见闻”系列报道，记者将走进田间地头、生产一线和群众身边，以政策扶民、产业富民、创新兴县的鲜活故事，展现山区县凝心聚力促增收、实干争先奔共富的成效。敬请关注。

“159”故事

最近两个月，温州明浙汽摩配件科技有限公司董事长余晓杰推掉了6个主动找上门的订单。

他不觉得可惜。自从企业搬迁到文成，生产经营蒸蒸日上，“现在是我们挑客户。”

明浙是国内电动摩托车配件高端市场头部品牌，主营制动、减震、轮毂等产品。前些年，老企业用地日趋紧张，余晓杰动了搬家的念头。巧的是，一次朋友聚会，就有人聊起“要不要把企业搬去隔壁的文成县”；当晚他在小区散步，又听见旁边有人议论同样的话题。他觉得这是一种缘分，也说明那里的营商环境得到大家的认可。

余晓杰的爱人考察文成后说了两点感受：县城生活方便；离老家近，“没感觉是搬去外地。”就这样一锤定音，企业有了新去处。

去年，明浙新厂房在浙江文成经济开发区黄坦园区落成，当年投产、当年上规。今年预计成为园区入驻企业年产值第一。

员工的日子也跟着企业向好。当初为生活所迫到处借钱的一位新员工，如今月收入稳定在四五千元；当初，周边村民骑着破旧电瓶车来应聘，如今“公司100多位员工，谁家还没辆小汽车？”余晓杰说。

“159”举措

今年，文成把生态工业高质量发展列为“159富民倍增计划”九大重点任务之首，以制造业产业扩容带动稳就业、促增收，让工资性收入成为居民增收的主支柱。

主阵地在文成经开区，项目、产业和投资都向该平台集聚。其中，大峃黄坦一体化片区，瞄准高端装备与精密制造；巨屿园区，以水制品为主，新型建材及装备制造为辅；百丈漈园区，主攻装备制造和汽摩配产业。三大园区分工明确，避免同质化竞争。

截至今年9月，经开区有企业252家，其中规上工业企业75家、占全县89%；前三季度实现规上工业总产值38.26亿元、占全县95.34%，制造业投资8.43亿元、占全县99%，对该县工业经济增长的支撑作用持续巩固。

一边育企业，一边招项目。文成初步构建“2+X”生态工业体系，工业就业载体持续做强。其中，“2”指装备制造、水经济两大主导产业，“X”指低空经济、时尚轻工、健康食品等特色产业。今年以来，围绕这一产业体系，该县招引落地亿元以上企业13家、高新技术企业5家，实现投资10亿元单体制造业项目“锌时代”落地，亿航文成新质智造中心首批航空器下线。

尤其是两大主导产业挑起大梁：前三季度合计实现规上工业产值24.1亿元，占全县六成。装备制造业项目储备充足，1至9月实现规上工业产值20.72亿元、同比增长80%；水经济在华润怡宝、宏泽食品“双龙头”带动下，体量稳步提升，截至9月实现规上工业产值3.38亿元、同比增长69%。

一系列数据也反映出这种增长态势：前三季度全县实现地区生产总值125.75亿元，同比增长8.3%，增速排名全市第一；规上工业销售产值、规上工业增加值、工业用电量等指标增速同样全市第一。

就业岗位随之而来。1至9月，文成工业领域直接带动就业1800人，占各条线新增就业人数一半以上。

“159”手记

山区生态工业的增长，最直接的成效就是吸引人口集聚，让农民在地变成产业工人，收入曲线随之上扬。文成奋起直追的这条路，值得后发地区细看。

“接得住”比“引得进”更见功夫。山区县招大商不太现实，但先发地区受土地、成本约束溢出的产能，是实打实的增量。特别是有成长潜力的小微工业企业，往往“给点阳光就灿烂”，一旦破解土地、融资等要素制约，成长速度出人意料。文成的做法是先把承接条件备好：园区、土地、审批速度，企业一落地就能投产、当年上规。机会来时接不住，才是最大的浪费。

成功的经验口口相传，就能滚雪球般带动形成产业集群。余晓杰还没开口，饭桌上、小区里就有人替文成“招商”。这是口碑半径在起作用，比任何推介会都管用。山区招商的性价比，藏在一家企业的朋友圈里：服务好一家，可能带来一串。

在当前各类产业政策逐步退出的新常态下，地方培育工业经济进入“明牌博弈”。这时候，若能打好“两手牌”：保障土地等要素、为大小企业提供一视同仁的全心服务，就不仅是软实力，更是硬通货，是山区招引企业的底牌。

来 源：温州日报

原标题： 推掉6个订单的底气 生态工业挑起山区县富民增收“大梁”

记者 张睿 通讯员 包永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com