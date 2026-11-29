温州晚报 2026-11-29 10:15:02

近日，2015年浙江省高考理科第一名、温州人郑恩柏转型当作家、开书店的故事及报道《细香浮动处》，先后被新华社《新华每日电讯》、新华社客户端报道，人民日报客户端等平台转载，引发公众热议。

温州网讯 近日，2015年浙江省高考理科第一名、温州人郑恩柏转型当作家、开书店的故事及报道《细香浮动处》，先后被新华社《新华每日电讯》、新华社客户端报道，人民日报客户端等平台转载，引发公众热议。其实在温州，进行类似转型的优秀年轻人真不少。2015年浙江省高考温州市理科第一名陈若冰、2011年浙江省高考理科第一名施朝等理科尖子生就从理科赛道转向文科领域。其中，陈若冰还在鹿城区双井坊的菜场边，运营着一间扎根市井的在地文化空间，成为文化行者。

扎根市井的文化空间

步入陈若冰主理的文化空间，双井头菜场的市井喧闹隐约可闻，这里原为美食书店盘菜生的旧址，由陈若冰接手改造后，在今年8月底正式开业，取名“恰天光”。“恰天光”既与方言词“吃天光”相关，是吃早饭的意思，又有一层诗意双关：恰好天要亮了。

“恰天光”一楼全部辟为在地主题展厅，眼下正在展出“温州，大世界”侨乡主题展。墙面张贴着诸多与温州相关的老报道，摆着复刻自温州丽岙侨乡的咖啡桌，老式冰箱、大块头电视机等古早电器错落摆放，还原了早年侨乡家庭的生活场景。除了主题展览，这里还设有在地文化档案室与播客录音间，不定期举办观影会、创作者沙龙。

这间带着鲜明在地属性的文化空间，主理人曾是人们眼中标准的理科尖子生。陈若冰毕业于温州乐清乐成寄宿中学（现乐清市知临中学），高中时曾拿下全国物理竞赛二等奖。2015年，以759的总分获得温州市理科高考第一名。

在高中班主任吴敏的眼里，陈若冰最大的特点就是全面均衡，文理兼优。2015年的高考语文总分为150分，陈若冰得140分。当时，温州晚报记者电话采访了陈若冰时，她说，她在高考命题作文“文章和人品”中举了一位著名诗人的例子。当场完整地背出这名诗人的诗作《信念》：“土地上生长着信念，有多少秋天就有多少春天，是象就要长牙，是蝉就要振弦……”

陈若冰

当年，陈若冰选择到北京大学光华管理学院金融专业学习，成绩始终保持在年级前10%。后来，陈若冰又攻读清华大学管理学硕士学位。就读期间，她先后在多家头部风险投资机构实习，日常工作围绕数据、报表展开。谈起转行的初衷，陈若冰说：“整天盯着数字涨涨跌跌，总觉得状态很悬浮。我发现自己不太喜欢计算，还是更喜欢跟人、跟真实的故事打交道。”

真正的转向发生在疫情期间，她申请到一家媒体的实习岗位，采访、写稿的过程让她获得了强烈的价值感，也让她愈发确定自己对内容创作的热爱。

2021年，她和温州朋友闲聊时发现，市面上还没有一本专门面向温州年轻人的在地文化创意媒体，几个人一拍即合，《恰天光》杂志的雏形就此诞生，自带市井烟火气。《恰天光》选题均从日常小切口入手：第一期讲糯米饭的饮食记忆，第二期以相亲为切面观察本地婚恋观念与性别议题，第三期聚焦海外温州人移民史，还做成了包含地图、互动装置的文创包裹。

目前，“恰天光”正通过文创销售、商业文化策划两条路径探索可持续运营。陈若冰的心态很平和：“我对物质没有太高要求，这家店的营收只要能覆盖我的日常开支就够了，重要的是能给温州留下文化印记。”

为写作而生的书店

陈若冰与郑恩柏，同届高考、同赴北大求学，又都在人文领域持续探索，平时一直有交流。

今年秋季，陈若冰去宁波办事时，到郑恩柏主理的细香书店坐了一下午。细香书店在宁波鄞州区的居民楼下，门头并不起眼。

郑恩柏说，在镇海中学读高中时，他本来就想学文科，后来觉得自己太感性，才想学理科提升一下理性思维，中和一下自己身体里的文艺因子。对于文科，他一直有割舍不下的情怀。因此，进入北京大学元培学院后，他没有选择理工科、商科等热门方向，而是选择了汉语言文学专业。

郑恩柏（陈元康/摄）

大学毕业后，郑恩柏走上了职业写作道路，目前已出版长篇小说《蛮与痴》。开书店的想法，和他的写作习惯直接相关。2021年，他暂居杭州，因在家中难以进入深度创作状态，每天都要花两小时往返于住处与书店，两部长篇的大部分内容，都是在书店座位上写完的。久而久之，他对书店环境生出了强烈的眷恋。

细香书店带着鲜明的个人印记，不少书籍旁贴着他手写的阅读便签。郑恩柏说，文学类书籍八成以上是他读过或计划阅读的作品；社科、历史、哲学等门类，则更多参考经典性、公共评价与读者需求。书架上还放着一枚二十面骰子，陷入选择困难的读者可以通过投骰子随机选书，把选书的乐趣交给偶然性。

陈若冰说，她去书店那一天，郑恩柏正站在书架前给读者荐书，每一本都能讲出具体的阅读感受与个人理解。她说：“这家店不是标准化的商业空间，细香书店卖的是郑恩柏读过并认可的书籍，郑恩柏把自己整个阅读世界搬了过来。”

如今，郑恩柏保持着固定的作息：上午创作，午后整理新书，晚间靠线上兼职补贴书店营收。如果各项活动邀约逐渐挤占写作时间，他会主动放慢节奏。他说：“写作永远都是第一位的。”

与时俱进的人生选择

在郑恩柏改读文科的过程中，学长施朝等对他影响最大。2011年，同样来自温州的浙江省高考理科第一名施朝，被北大光华管理学院录取后，闯过申请、面试、笔试等一道道坎，终于转入中文系求学。他的转型，为郑恩柏提供了示范和鼓舞。

施朝曾撰写《我的中文情缘》一文，他说，许多人认为中文系就是学文学的，而事实上文学只是中文系的专业之一。其中，古典文献学是一门清心寡欲、高难度的学科，其基础课要求以经史子集为纲，强行记忆各经典著作的内容、版本等情况以及历代大量著作的书名及其作者。当时，他走在路上背，睡觉前在背，在地铁上也背，背得颇显“乐在其中”。

在中文系读了两年后，施朝最终选择了应用语言学专业，这个专业与普通的语言学专业相比，需要多学计算机编程的基础课以及软件工程专业的主干专业课。

他说，郑张尚芳、潘悟云等前辈对温州方言、南部吴语研究已经很深。并且，单一学科的研究范式逐渐显现局限，文理等多学科融合的交叉研究更易突破既有框架，催生高质量原创成果。应用语言学属新兴交叉学科，文理兼修，为何不挑战一下呢？

施朝认为，文科与理科其实并没有严格的边界，人工智能时代很多领域都需要复合型交叉学科人才。而大学专业并不会限定一个人的职业方向，顶尖教育赋予的应该是更多选择的可能性。

采写《细香浮动处》、报道郑恩柏的新华社《新华每日电讯》记者马笑非说：“在郑恩柏的人生经历中，有我们外人所认为的很多‘反转’，但对他个人来说其实是‘顺理成章’。一个在文理学科都各有天赋的人，他学什么、做什么大概率都会做得很好，只不过是遵从自己本心，去选择了一件自己真正热爱的事。”

在马笑非看来，郑恩柏开书店、写小说都是他人生选择中的“意料之中”。能遵从内心选择一件真正热爱的事，这是非常令人羡慕的。

一些知晓郑恩柏、陈若冰、施朝等温州优秀青年转型故事的市民认为，这样“忠于理想、忠于热爱、忠于自己”的年轻人值得敬佩。

忠于理想、忠于热爱、忠于自己

——新华社《新华每日电讯》记者马笑非对话记者

马笑非

记者：您对郑恩柏从“浙江省高考理科第一名”转向文科领域，写书、开书店有什么看法？

新华社《新华每日电讯》记者马笑非：一开始是在短视频平台看到浙江当地媒体对郑老师的报道，当时觉得这个人非常有趣，他身上反差相当大；从他的人生轨迹看，出人意料的“反转”也很多。于是，国庆假期我就自己前往宁波，真正到他书店里去感受了一下。

在后续的采访交流中，我发现他人生经历中我们外人所认为的“反转”，对他个人来说其实是“顺理成章”。一个在文理学科都各有天赋的人，他学什么、做什么大概率都会做得很好，只不过是遵从自己本心，去选择了一件自己真正热爱的事。在一个快节奏的时代去做一件“慢事”，可以不顾别人看法只忠于自己的内心，并且有超强的行动力让自己的想法迅速落地（两个月不到就完成了书店选址到开张全流程），这可能是很多人期待自己可以真正做到“知行合一”的模样。

在我看来，他开书店写小说都是他人生选择中的“意料之中”；能遵从内心选择一件真正热爱的事，这是非常令人羡慕的。

记者：《细香浮动处》刊发后，在社会中反响比较大，被人民日报客户端等媒体转载，您觉得为什么大家会这么关注这件事？

新华社《新华每日电讯》记者马笑非：一方面，就像上一个问题说的，郑恩柏是一个遵从内心“知行合一”的样板。他身上固然有很多令人艳羡的“光环”，很多读者会因为这些“光环”和反差，点开《细香浮动处》以及各大央媒转发的公众号稿件，但真正读过后，他们心里留下的不是这些“光环”，而是“人生没有标准答案，活出自我的人才最惬意”。这样的人越多，大家会对“忠于理想、忠于热爱、忠于自己”更有底气、有力量、有信心。

另一方面，这是一篇专供“新华走笔”的稿件。“新华走笔”是傅华社长着眼创新文风、赓续新华文脉，要求《新华每日电讯》开设的栏目。傅华社长倡导新华人传承新华名家的优良传统，通过散文化、个性化的细腻笔触将我们在采访报道一线、在工作和生活中发现的动人故事，转化为最能触达读者内心、最能引起大众共鸣的文本。采写《细香浮动处》，我有意识地区别于一般的新闻报道，尽力凸显人文气息，让读者与文字和文字背后的人物“零距离”。因此，我特别注重那种平实、现场化的白描手法，让读者有代入感。我特别开心的是，很多读者都反馈“一定要去细香现场感受一下阅读的氛围”。看到这样的反馈，我觉得这才是符合社领导要求的“新华走笔”吧。

此外，近年来国家大力促进全民阅读、推动书香社会建设，今年也施行了《全民阅读促进条例》，近日多部门还发布了《中共中央宣传部等关于支持实体书店服务全民阅读的通知》。正如《细香浮动处》里写的那样，“在郑恩柏看来，自己每天坐在店里认真读书、写作，本身就是一种氛围的传达。”他只是做一件让自己舒服的事，但不可避免地，这一行为确实带动了阅读氛围的传递。这也是个人与社会层面一种让人欣喜的“不谋而合”吧。

来 源：温州晚报

原标题： 浙江、温州“高考理科第一名”转型！菜场旁、居民楼里做文化行者

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com