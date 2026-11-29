温州晚报 2026-11-29 10:15:02

11月28日，温州市第十一届全民运动大会2026体育舞蹈锦标赛在温州美美广场举行。全市22支代表队的近200名舞者、300多人次参赛，大家以“舞”会友，交流切磋，以翩跹舞步诠释体育舞蹈之美。

温州网讯 11月28日，温州市第十一届全民运动大会2026体育舞蹈锦标赛在温州美美广场举行。全市22支代表队的近200名舞者、300多人次参赛，大家以“舞”会友，交流切磋，以翩跹舞步诠释体育舞蹈之美。

温州市体育舞蹈锦标赛已成功举办十届，今年是第十一届。作为温州体育舞蹈的年度盛会，比赛分标准舞、拉丁舞两大核心舞种，按舞种、年龄和水平不同，下设13个大项、96个小项，覆盖职业组、精英赛、等级达标赛等。参赛选手最小的年仅4岁，最大的70岁。

裁判秀

当天上午10时，比赛在精彩的裁判秀中拉开帷幕。随后，各组别选手依次上场比赛。伴随着时而婉转、时而激昂的舞曲，无论是稚气未脱的少儿舞者，还是技术娴熟的成年爱好者，个个身姿优雅、动作流畅、情感饱满，自信大方地展现自我风采，演绎体育舞蹈的力与美。国家级裁判团队以专业视角精准执裁，让每一场比拼都尽显公平公正。场边的观众席上，家长们不断为选手们加油鼓劲，同时举起手机拍个不停，现场氛围热烈。

今年12岁的周安晴小朋友学习体育舞蹈三年了，对于一年一度的锦标赛，周爸爸表示，参赛是为了锻炼孩子，因为比赛与平时训练的氛围肯定不一样，至于名次则无所谓。他表示，只要女儿喜欢，作为家长，他都会支持她将体育舞蹈坚持练下去。

今年54岁的滕世琼是永嘉人，在永嘉一家单位上班。20年前，温州市国际体育舞蹈协会主席石声到永嘉上公开课，当时30多岁的滕世琼在场边围观，他感觉摩登舞高大上，很有气场，便抱着试试看的态度，利用业余时间跟着石声老师学跳体育舞蹈，至今20年坚持不辍。本次锦标赛，他参加两项集体舞均夺冠。在2026年浙江省城市体育舞蹈联赛（简称“浙DA”）杭州站和丽水站上，他共夺得三项冠军、一项亚军和两项季军的好成绩，“浙DA”总决赛将于12月19日在舟山举行，滕世琼表示，这次锦标赛相当于总决赛前的一次热身，他将在“浙DA”舞台上尽最大努力，争取最好成绩，为温州争光。如今，滕世琼依然坚持利用业余时间到市工人文化宫跟随石声老师练习体育舞蹈，每周末至少一次，每次一个半小时。他说：“虽然我已经学了20年，但学无止境，学‘舞’也无止境，逆水行舟不进则退，我还要不断提高自己。”

滕世琼比赛资料图 受访者供图

温州市国际体育舞蹈协会主席石声介绍，今年的比赛，虽然人数比去年少了些，但水平更高，因为参赛的运动员都是真心热爱、常年坚持的舞者。市体育舞蹈锦标赛举办了十一届，组委会团队提供的服务更加精益求精，让赛事更具规范化和专业性，为不同年龄、不同水平的体育舞蹈爱好者提供了一个同场竞技、展示风采的舞台，推动了我市体育舞蹈项目的普及与发展。另外，往年比赛通常在温州体育中心体育馆举办，因为今年该体育馆要举办浙BA赛事，所以组委会选择在酒店举办本次锦标赛。“酒店除提供比赛场地之外，还提供包厢服务，供运动员化妆和休息，给家长带来了很好的体验感，大家非常满意。”石声说。

本届锦标赛由温州市体育局、温州市体育总会主办，温州市国际体育舞蹈协会承办。

来 源：温州晚报

原标题： 学“舞”无止境，54岁大叔坚持跳舞20年！2026温州市体育舞蹈锦标赛圆满落幕

记者 魏华 摄影: 温州市国际体育舞蹈协会

本文转自：温州新闻网 66wz.com