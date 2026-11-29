温州都市报 2026-11-29 10:15:03

探寻老字号故事，感受家乡味道，体验非遗技艺。11月28日，第十五届温州食品博览会期间，“食博寻味·非遗匠心”主题研学活动在温州国际会议展览中心举行。

温州网讯 探寻老字号故事，感受家乡味道，体验非遗技艺。11月28日，第十五届温州食品博览会期间，“食博寻味·非遗匠心”主题研学活动在温州国际会议展览中心举行。本次活动由市现代集团知联会联合温州国际会议展览中心党支部、温州浙南粮食有限公司（温州粮食中心市场）、温州国科一小小树苗中队、温州市蒲鞋市小学向日葵中队共同开展，以展会为课堂，串联品牌探访、食育体验与非遗手作，让孩子们在边走、边看、边听、边做中认识温州风味，感受传统文化的魅力。

活动中，同学们走进展会，沿着展位开启寻味之旅。一处处特色展陈、一个个品牌故事，将日常生活中的食品与家乡的饮食文化联系起来，也让热闹的食博会成为一堂生动的校外实践课。

在五味和展位，同学们通过观看老字号展陈、聆听品牌故事，了解品牌的发展历程，寻找温州人熟悉的味道；在海螺食品展位，孩子们排起小队，接过瓶子、握稳勺柄，小心翼翼地舀起酱油——左看看、右瞧瞧，生怕洒出一滴。在大酒家展位，同学们品尝了包子的味道。在粮食集团展区，体验了稻谷变大米的乐趣。在旺马兴展位，非遗糕饼制作展示为同学们打开了了解传统饮食技艺的窗口。同学们感言：原来，一块糕饼、一瓶酱菜背后，是几代温州人的手艺坚守和岁月滋味。此外，温州对口青海格尔木帮扶展馆吸引了同学们驻足观看，认真聆听好枸杞、好牛羊的来历。

瓯塑是温州独有的非遗技艺，以彩色油泥堆塑成形，被誉为“立体的油画”。瑞安高楼“小羊书记”团队为同学们带来了瓯塑体验课，动手制作瓯塑冰箱贴。通过小作品的创作，孩子们将对非遗的观察与认识转化为亲身体验，把一份具有温州特色的文化记忆融入作品之中，让传统技艺变得可感、可亲。

此次活动将老字号文化、地方饮食特色与非遗体验融入研学实践，拓展了展会的文化传播与教育功能。从探访品牌到体验生活，从观摩技艺到亲手创作，孩子们在一场寻味之旅中加深了对家乡的认识，也让温州味道与非遗匠心在青少年心中播下传承的种子。

来 源：温州都市报

原标题： 第十五届温州食博会“食博寻味·非遗匠心”主题研学活动举办

通讯员 陈治廷

本文转自：温州新闻网 66wz.com