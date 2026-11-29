温州都市报 2026-11-29 10:15:03

11月28日下午，温籍艺术家王依雅个展《长生》在浙江美术馆开幕，50余幅当代艺术作品，系统呈现她在艺术史研究、工笔实践与观念探索之间逐步形成的个人路径。展览持续至12月11日。

温州网讯 11月28日下午，温籍艺术家王依雅个展《长生》在浙江美术馆开幕，50余幅当代艺术作品，系统呈现她在艺术史研究、工笔实践与观念探索之间逐步形成的个人路径。展览持续至12月11日。

本次展品以皇后冠、仕女、花卉为核心意象，兼及建筑、山水，涵盖立轴、小品、装置等形式。

展厅里，一顶华美凤冠，龙凤盘绕、珠翠层叠，佩戴者的面容却被一片留白悄然取代。身份标识被极致强化，具体的人却隐入空缺。这是王依雅具有代表性的《繁空录》系列作品之一，源于她对宋代皇后肖像及九龙花钗冠的持续研究。她笔下人物几乎全部为女性。《女诫》系列则借助装饰华美的金属束身衣等形象，探讨审美规范、身体与个人自主性之间复杂的关系。

王依雅的作品以精微笔法和富于想象力的构图受到关注。比如《眷》系列将绢面上精绘的蝴蝶与背后真实的立体花卉并置，让实体经过半透明材质转化为柔和、近乎抽象的色域；《思念》《那也是我的故事》等作品则通过纸本绘画、剪影及透明树脂的层叠，建立平面图像与空间深度之间的联系；在《玄洲》《云笈山》《太液》等作品中，她打破古典建筑、花卉、云气与山水的惯常尺度和空间秩序，创造出她的“超现实古典世界”。

王依雅出生于温州文成，本科与硕士毕业于中央美术学院，2022年取得中国美术学院博士学位，现任职于中国美术学院视觉中国协同创新中心。她的博士研究聚焦宋代缂丝与花鸟画的关系，长期关注传统绘画、历史图像及工艺文化，并将学术研究转化为持续的艺术实践。她曾在中国美术馆、索卡艺术、日本横滨国际平和会议场、美国谷歌加州总部等地举办个展，作品亮相巴塞尔艺术展香港展会、ART021上海廿一当代艺术博览会及“致敬女性力量——福布斯中国卓越女性艺术家邀请展”等重要展览，并被中国美术馆、中国美术家协会、中央美术学院美术馆等多家国内外机构收藏，出版个人画集《女观》及发表多篇学术研究。

“长生”在中国文化中承载着昆仑、蓬莱、仙禽与神女的神话想象。王依雅在主题自述中写道：“‘长生’并不意味着追求不死不灭，而在于唤醒对生命本质的珍视和反省。”面对日益加速的社会节奏，她希望借艺术重新认识人与自然、个体与群体之间的关系，寻找更从容、更可持续的共存方式。

本次展览由中国美术学院视觉中国协同创新中心主办，艺评家、国际策展人乔纳斯·斯坦普担任策展人。在乔纳斯看来，王依雅不仅以熟练的工笔技法呈现古典之美，更是一位在历史研究、哲学思考与形式实验之间往返的观念型艺术家。她笔下的传统与当代、具象与抽象、可见与不可见，并非简单对立，而是在同一视觉经验中相互转化。

本次展览不仅呈现一位温籍青年艺术家的创作面貌，也尝试重新讨论传统的生命力：它不在于永远保持原样，而在于经由持续的研究、感知与创造，不断生成新的可能。

来 源：温州都市报

原标题： 温籍艺术家王依雅携《长生》亮相浙江美术馆

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com