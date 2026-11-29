温州日报 2026-11-29 10:15:04

“吤呣飞过青又青哎”雁荡山麓，黄金溪畔，一曲传唱百年的《对鸟》在静谧夜色中唱响。11月27日晚，乐清2026芙蓉对鸟文化周在芙蓉镇黄金溪水上舞台拉开帷幕。为期5天的文旅盛宴以歌声为纽带，活化非遗文脉，点亮乡村文旅。

温州网讯 “吤呣飞过青又青哎”雁荡山麓，黄金溪畔，一曲传唱百年的《对鸟》在静谧夜色中唱响。11月27日晚，乐清2026芙蓉对鸟文化周在芙蓉镇黄金溪水上舞台拉开帷幕。为期5天的文旅盛宴以歌声为纽带，活化非遗文脉，点亮乡村文旅。

开幕式晚会现场，汉服秀《芙蓉韵》、非遗大闹《鼓气黄金溪》以热烈的民俗表演率先登场。随后，非遗撞歌《对鸟》、省级非遗《芙蓉抛歌》《唱我芙蓉山》等精彩节目接连上演。整场演出的表演者均为芙蓉本土音乐人和歌手，国风、流行、民谣、戏曲等多元曲风同台呈现、交融碰撞，既有原汁原味的乡土吟唱，也有青春潮流的创新表达，充分展现芙蓉群众的文艺风采。

与音乐会同步开放的非遗对鸟二七市集，烟火气十足。芙蓉麦饼、麦筒煎、米豆腐等本土非遗美食现场制作体验，打造“麦饼配咖啡”麦咖新潮消费场景，让传统小吃与新式咖啡碰撞融合，吸引年轻游客驻足打卡。网红轻食小吃进一步丰富消费选择，让游客在舌尖品味芙蓉味道。

近两年，芙蓉版《对鸟》借力AI技术创新演绎，先后亮相世界人工智能大会、大阪世博会、央视AI艺术节，其多语种版本走出国门，让乐清山歌在新时代焕发全新光彩。本次文化周同步设置醉美芙蓉AI音乐展，推动传统民俗、潮流演艺与数字创意交融。

据了解，本次文化周以非遗活态传承为目标，深挖芙蓉山水、民俗、物产资源，致力于打造乐清标志性乡村文化IP。活动兼顾文化惠民与育人功能，让广大市民、青少年近距离感受本土非遗魅力，厚植乡土情怀，全方位展示新时代芙蓉乡村风貌，提升芙蓉文旅知名度，以文化赋能乡村振兴。

来 源：温州日报

原标题： 溪畔歌声起 “对鸟”迎客来！乐清2026芙蓉对鸟文化周开幕

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com