温州日报 2026-11-29 10:15:04

柑香漫湿地，11月28日上午，2026温州三垟湿地瓯柑集系列活动在三垟湿地文昌园（东入口）正式启幕，热闹纷呈的市集现场人头攒动，市民游客结伴而来，逛市集、品鲜果、赏秋景，在浓浓烟火气中邂逅温州初冬最地道的丰收滋味。

温州网讯 柑香漫湿地，11月28日上午，2026温州三垟湿地瓯柑集系列活动在三垟湿地文昌园（东入口）正式启幕，热闹纷呈的市集现场人头攒动，市民游客结伴而来，逛市集、品鲜果、赏秋景，在浓浓烟火气中邂逅温州初冬最地道的丰收滋味。

本次瓯柑集延续往届特色，以本土瓯柑文化为核心，打造集鲜果展销、休闲游玩、文化体验于一体的沉浸式市集活动。活动现场布置精巧、氛围感十足，一排排整齐的摊位错落排布，金黄缀绿的新鲜瓯柑层层堆叠，成为市集最亮眼的底色。除了核心的瓯柑展销摊位，现场还融合了瓯味美食、非遗手作、趣味互动体验、文艺展演等多元内容。

市集现场，“掌柑之吉”“拓柑之吉”等五项瓯柑主题集章的摊位前最先排起小队。游客拿着集章卡挨个摊位打卡，集满章还可以抽奖。手工体验区里，扭扭棒在孩子们手里弯成小动物，竹篾在老师指导下变成胸针；汉服巡游队伍穿过市集时，游客纷纷举起手机，巡游者笑着停下来俯身比心、教人摆姿势。未来科技博览谷两天限时开放，机器人乐队现场演奏，赛博国风与湿地野趣撞了个满怀。主会场之外，免费观光车连接瓯柑精品园分会场，游客一路看湿地风景，把“逛市集”延伸成“游湿地”。

热闹市集的背后，是温州本土瓯柑的丰收好景。今年是温州瓯柑的丰收大年，产量充足、果品优质，真正实现“鲜果管够”。本次活动共集结18户本地优质瓯柑种植户集中摆摊直销，省去中间环节，让市民在家门口就能买到新鲜地道的湿地瓯柑。

种植户石先生的摊位前围了好几拨市民，人气颇旺。“今年是大年，果子结得多，管够。”石先生笑着说。记者看到石先生的摊位上，既有4元一斤的散装小果，也有精心包装的精品礼盒装售价50元一箱。开集仅一上午，石先生的瓯柑就已卖出上百斤。

不止农户种植大丰收，三垟湿地瓯柑精品园也迎来丰产季。依托湿地优良的生态环境和精细化的养护管理，精品园产出的瓯柑果形端正、口感醇厚、风味纯正，今年预计精品瓯柑产量可达12万斤，为本次瓯柑集增添了优质本土果品资源，充分展现了三垟湿地生态种植的优良品质。

瓯柑是温州国家地理标志产品，素有“苦尽甘来”的美好寓意。连续多年举办的瓯柑集，以一枚柑果为纽带，既为种植户搭建产销对接的平台，也让市民游客近距离感受农耕文化与水乡风情。据悉，本次活动将持续至本周日，市民可趁着周末走进三垟湿地，尝一口清甜瓯柑，赏一派湿地冬韵。

来 源：温州日报

原标题： 瓯柑大年“柑”甜管够，三垟湿地瓯柑集热闹开市

记者 张晨 通讯员 许航 摄影 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com