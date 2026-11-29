温州晚报 2026-11-29 10:15:04

11月28日，2026“大尧杯”温州市青少年航空航天创新比赛在海拔660米的浙江东方职业技术学院文成学院开幕。为期2天的赛事，来自全市252所学校近3000名中小学生将在这里同台竞技，追逐蓝天梦。

温州网讯 11月28日，2026“大尧杯”温州市青少年航空航天创新比赛在海拔660米的浙江东方职业技术学院文成学院开幕。为期2天的赛事，来自全市252所学校近3000名中小学生将在这里同台竞技，追逐蓝天梦。

今年是该赛事举办的第四年，也是第一次将赛事场地搬到县域文成。开幕式上，文成县委副书记、代县长张呈念致辞表示，近年来，文成县与亿航合资组建浙江之翼、取得EH216-S机型浙江总代理权，抢下了低空经济的入场券，并于2025年入选浙江省首批低空经济“先飞区”试点，创新推出“低空游文成”五大场景，一年累计接待体验超5万人次。期待此次参赛的选手们怀着梦想在这里出发，飞得更高、飞得更远、飞得更稳，飞得更开心。

市关工委副主任蔡晓真介绍，四年来，市关工委牵头持续深耕青少年航空航天科技教育，依托“少年航校”建设，把航空航天科普、航模实践、无人机创新活动融入“双减”课后服务，为全市热爱航空航天的青少年搭建起展示、交流、比拼的平台。

本届赛事规模进一步扩大、内容更加丰富。聚焦航空航天、低空经济、人工智能等前沿领域，设置了航模竞技、旋翼机操控、旋翼机编程、航空航天创意创作、多轴无人机足球等11个赛项。其中，FPV穿越机和无人机足球项目最高可达世界锦标赛级别，其余赛项均对应全国官方白名单赛事。可以说，这是一场既有"高度"、又有"热度"的青少年科技盛会。

温州市外国语学校高一学生林呈锐代表运动员宣誓。林呈锐告诉记者，他从小学开始学习航模，已连续多年参加温州市青少年航空航天创新比赛，今年将参加个人旋翼机和雷霆飞途两个比赛项目。

比赛首日，参赛选手们在家长的陪同和指导老师的带领下纷纷聚集赛场，紧锣密鼓进行赛前准备工作，角逐低空飞行。少年航校相关负责人表示，浙江东方职业技术学院文成学院封闭式的室内室外场地满足此次赛事要求，该校学生志愿者团队全程协助签到、引导，能更好地保障选手们安全有序地开展比赛。

来自温州市青少年活动中心队伍的四年级学生郝艾翎将在此次比赛中挑战无人机足球和个人旋翼机两项比赛。“我们昨天就来文成了，孩子对这次比赛很重视，准备得很认真，器材都是自己手搓的 。”家长赵女士告诉记者，她的孩子从二年级开始接触低空飞行体验，不仅增强了动手能力、学习专注度，而且也提高了心理素质。“第一次比赛输了哭鼻子，现在学会了在失败中总结经验，不断改进装备，提高技术，争取在下次比赛取得好成绩！”赵女士说。

温州市关工委主任卓高柱表示，让孩子们走出校园追逐蓝天，不仅在他们心中播下航空梦的种子，更潜移默化地增强了国防意识、家国情怀与责任担当。同时，赛事也为青少年心理健康成长提供了有益支撑：面对比赛中的失败与挑战，孩子们学会调整心态、总结复盘、迎难而上，在一次次起飞与降落之间磨砺出更坚韧的意志和更阳光的心态。

本次赛事由温州市关心下一代工作委员会、温州市教育局、温州市体育局、共青团温州市委员会、温州市妇女联合会、温州市科学技术协会主办。开幕式由市委组织部副部长、老干部局局长，市关工委副主任胡永锋主持。

来 源：温州晚报

原标题： 精彩“起飞”，竞逐蓝天！2026“大尧杯”温州市青少年航空航天创新比赛在文成开赛

记者 陈琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com