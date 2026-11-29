温州日报 2026-11-29 10:15:04

近日，受第27届迦太基国际戏剧节官方邀请，由中国戏剧家协会选送、温州市瓯剧艺术研究院排演的南戏经典《张协状元》在突尼斯市立剧院连演两场。这是该非洲顶级专业戏剧节创办43年来，首部入选官方正式展演的中国传统戏曲作品，也是瓯剧继2024年巴黎文化交流后，再度拓展国际传播版图。

温州网讯 近日，受第27届迦太基国际戏剧节官方邀请，由中国戏剧家协会选送、温州市瓯剧艺术研究院排演的南戏经典《张协状元》在突尼斯市立剧院连演两场。这是该非洲顶级专业戏剧节创办43年来，首部入选官方正式展演的中国传统戏曲作品，也是瓯剧继2024年巴黎文化交流后，再度拓展国际传播版图。

迦太基国际戏剧节是阿拉伯世界与非洲最具影响力的专业戏剧盛会之一，主打戏剧创作与跨文化艺术对话。本次展演以 “大美戏曲 以艺通心”梅花奖海外行为主题，中国戏剧梅花奖得主方汝将领衔主演，胡涛、麻建山等瓯剧名家与夏叶静、周飞、沈家辉等青年演员联袂登台。古朴的南戏叙事、婉转的瓯腔与细腻的程式表演交织，演出全程掌声频频，落幕时全场观众起立致意。

正式演出前，代表团已于11月24日至25日开展多场文化预热。方汝将先后走进迦太基大学、迦太基文化中心，开展《走进南戏·体验瓯剧》艺术讲座，梳理千年南戏文脉，拆解戏曲程式之美，并邀请当地观众体验身段、水袖基本功，互动氛围热烈。瓯剧街头快闪同步登陆突尼斯地标布尔吉巴大街，戏装扮相与市井烟火相融，引得路人纷纷驻足。同期亮相的南戏主题瓯窑、瓯绣、瓯画非遗作品展，也以静态工艺多维度呈现温州非遗的人文底蕴。

“这是我第一次完整观看中国传统戏曲，故事和表演都很有东方韵味。”现场一位突尼斯戏剧专业学生表示，古老的南戏能跨越语言障碍，传递出共通的情感力量。方汝将在受访时说：“从南戏故里走到北非舞台，最惊喜的是观众对故事和表演的共鸣。戏曲的美不分国界，未来我们也希望带着更多温州南戏作品走出去。”

据了解，本次出访是落实国家文化外宣部署、深化“一带一路”文化交流的具体举措。近年来温州持续深耕瓯剧国际传播，“戏从温州来”城市文化品牌影响力持续提升。此次登陆非洲专业戏剧舞台，既填补了迦太基国际戏剧节中国传统戏曲参演的空白，也进一步拓宽了瓯剧海外传播渠道，推动南戏文脉走向更广阔的国际舞台。

来 源：温州日报

原标题： 瓯剧《张协状元》亮相27届迦太基国际戏剧节

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com