温州日报 2026-11-29 10:15:05

11月28日，2026—2027龙湾公共艺术季“游目”在中国眼谷启幕，艺云视觉健康体验中心同期开馆。本届艺术季以中国眼谷与中国姿态·黄石山雕塑公园为两大核心场域，展期持续至2027年2月28日，汇聚8位中外艺术家的11件作品，并配套推出贯穿冬春的系列公共文化活动，为市民打造可感知、可参与、可共享的公共文化体验。

温州网讯 昨天，2026—2027龙湾公共艺术季“游目”在中国眼谷启幕，艺云视觉健康体验中心同期开馆。本届艺术季以中国眼谷与中国姿态·黄石山雕塑公园为两大核心场域，展期持续至2027年2月28日，汇聚8位中外艺术家的11件作品，并配套推出贯穿冬春的系列公共文化活动，为市民打造可感知、可参与、可共享的公共文化体验。

作为龙湾区“一个园博分会场+五届公共艺术季”整体规划的延续，本届艺术季以“转动目光，游走城市”为主题，将中国眼谷对视觉科学与感知的探索，与黄石山的自然生态及雕塑资源相串联，引导公众从科学意义上的“看见”，走向艺术意义上的“观看”，在行走与互动中重新发现人与自然、人与城市的联结。

结合两大场域的空间特质，艺术季将国际艺术作品、在地委任创作融入公园步道、园区草坪、建筑立面等公共空间，让艺术欣赏与城市休闲深度结合。在黄石山雕塑公园，声光影互动装置、动态光影作品、线条雕塑及共创式艺术装置错落分布，观众可在山水步道间感受艺术与自然的对话；在中国眼谷，趣味互动装置、视觉感知探索作品、在地影像创作相继亮相，为产业园区注入开放多元的文化氛围。法国艺术家洛朗·佩博斯带来的《Piou Piou》通过小鸟造型与镜面元素，邀请公众成为作品视觉体验的一部分。他表示：“这是我第一次来到温州，这件作品将眼镜产业特色与自然环境相结合，希望观众在互动中成为作品的一部分，跳出日常视角重新审视生活。”

当天，艺云视觉健康体验中心同步开馆。该中心集中展示眼谷严选生态圈护眼产品与前沿眼健康科技，开幕当日即为到访市民提供眼健康检测、干眼理疗等服务。后续中心将纳入中国眼谷小镇研学路线，与艺术季活动深度融合，形成“艺术漫游拓展观看边界、健康服务守护视觉能力”的完整体验动线。

展期内，艺术季还将陆续推出亲子艺术跑、儿童艺术工作坊、戏剧演出、音乐表演及主题市集等活动，覆盖冬日、跨年及新春等多个节点，满足不同年龄段市民的文化需求。未来，龙湾将以年度公共艺术季为载体，持续引入国际前沿艺术理念与多元文化内容，逐步拓展夜间光影艺术、艺术研学、文创开发等业态，推动公共艺术从短期展陈向长效运营转型，探索公共文化服务长效发展路径，为温州文化科技融合发展提供实践样本。

来 源：温州日报

原标题： 两大场域联动 中外作品荟萃 龙湾公共艺术季“游目”昨启幕

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com