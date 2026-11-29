温州日报 2026-11-29 10:15:05

近日，温州华艺雕刻的文创产品亮相长三角文博会与首届历史经典产业博览会，古老的黄杨木雕手艺收获了很多目光。

好事发生

《蜀汉五虎将》

浙BA温州城市赛区奖杯《勇立潮头》

《踏歌图》

温州网讯 近日，温州华艺雕刻的文创产品亮相长三角文博会与首届历史经典产业博览会，古老的黄杨木雕手艺收获了很多目光。

“数字化经济时代，工艺美术要破圈就得另辟蹊径。”中国工艺美术大师、温州商学院教授、华艺雕刻负责人叶小鹏表示，这几年带领团队抢抓数字发展机遇，运用短视频、直播、数字建模等新手段，贯通产品研发、品牌传播、人才培育全产业链条，推动原本蛰伏在工坊深处的黄杨木雕走出库房、走向大众消费市场，为古老非遗实现创造性转化、创新性发展注入源源不断的时代活力。

构建梯度产品矩阵

文创贴近百姓

“工艺美术不能只在展厅里陈列，只有走进群众生活、被大众所喜爱，非遗传承才有生命力。”这是华艺雕刻团队开展创新实践的共识。

长期以来，黄杨木雕的标杆作品多为大师手工打造的典藏大件，工艺繁复精妙，艺术价值突出，但受制作成本制约，曲高和寡，普通市民大多只能驻足观赏，少有机会收藏把玩。瞄准这一痛点，团队立足市场需求，精心搭建梯度化产品体系，兼顾高端收藏群体、工艺爱好者与普通消费者，持续降低非遗文化的消费门槛。

第一层级为大师典藏精品。《广寒月影》《五虎上将》等代表作品恪守传统雕刻法度，刀法细腻灵动，人物形神兼备，主攻高端收藏市场，牢牢守住工艺美术的艺术高地。第二层级面向广大工艺爱好者，做工考究、定价适中，满足资深玩家品鉴、收藏的需求。第三层级是引爆网络的文创手把件，也是实现破圈传播的突破口。团队紧扣当代青年审美取向，推出一批意趣盎然、寓意吉祥的木雕小件。据介绍，一款名为“油条不紊”的黄杨木小油条，定价不到五十元，线上销量突破九千件；金蟾、醒狮、八方来财挂件以及海参、生姜等造型的把玩件相继面世，小巧玲珑、意蕴丰厚，既是闲暇盘玩的佳品，也是馈赠亲友的特色文创，深受年轻群体追捧。

数字技术深度嵌入创作全流程。叶小鹏介绍道，团队依托人工智能生成草图，借助计算机软件打磨优化模型，再交由匠人手工落刀雕刻。这一模式有效拓宽创作思路，压缩设计周期，同时最大程度保留手工雕刻独有的肌理与温度。团队深挖温州本土文脉，将南戏人物、瓯越风物融入木雕叙事；积极推进跨界联动，为浙BA篮球联赛、瓯冠足球杯定制木雕奖杯，开展IP授权合作，打破传统题材的局限，推动黄杨木雕走进体育赛事、潮流文创等多元场景。

从价值不菲的典藏大作，到亲民小巧的手作文创，多层次产品矩阵日渐成熟。在坚守艺术本根的前提下，打造老百姓买得起、喜欢用的工艺美术产品，为线上市场开拓筑牢坚实的产业根基。

投身新媒体传播赛道

视频直播引流

好酒也怕巷子深。以往黄杨木雕的推广，大多依靠线下展会、熟人圈层，传播半径相对狭小。短视频、直播等新媒体的兴起，为非遗传播开辟了全新赛道，为破解行业“传播难、转化难、留存难”的现实课题提供了新路径。

团队围绕雕刻工序、作品故事、匠人日常，持续输出优质内容，适配新媒体时代碎片化阅读习惯，保持常态化更新。镜头之下，工匠凝神运刀，原木在精雕细琢中蜕变为灵动的艺术品；创作者娓娓解读每件手把件背后的吉祥寓意，记录工坊里鲜活的匠心故事。多条工艺科普短视频播放量突破百万，不断刷新大众对传统木雕的固有印象，让工艺美术褪去“高冷”面纱，展现生动鲜活的一面。

直播成为连接工坊与消费市场的重要桥梁。工艺美术大师直播基地内，直播间常态化开播。主播手持一件件黄杨木雕实物，细致讲解木料特性、雕刻技法，压缩中间流通环节，搭建起工坊直达终端消费者的通道。不少场次销售势头喜人，成功实现从线上种草到下单购买的闭环。

线上热度持续升温，线下体验同步发力。团队携木雕作品奔赴各类行业展会、文旅市集，接待来自全国各地乃至海外的客商与游客，现场展示瓯派木雕独有的艺术魅力。坚持线上引流、线下体验双向联动，在推介产品的同时，生动讲述温州百工的文化故事。

在实践探索中，团队深刻认识到，外来网红带货虽可制造短期流量，但往往缺少对非遗文化内核的理解，热度来得快、去得也急。非遗的长久传播，归根结底要依靠本土创作者力量。基于这一判断，项目把工作重心转向本土新媒体人才的孵化培育，为非遗传播积蓄内生力量。

产教融合破壁垒

手艺人变身合伙人

非遗传承，根在人。黄杨木雕行业曾长期面临人才断层困境：老匠人身怀精湛技艺，却不熟悉新媒体传播与线上营销；青年学子熟稔数字技术，却缺少动手实践、对接市场的平台。

为此，叶小鹏团队打通高校、企业、设计工作室之间的壁垒，构建起“挖掘—赋能—壮大”的人才培育体系，同步革新传统分配机制，吸引更多青年才俊投身工艺美术事业。

产教融合夯实人才培养根基。温州商学院与永嘉华艺雕刻厂共建大学生实践教育基地，每年可接纳学生开展实习实训。教学跳出单纯教授绘画、雕刻技法的局限，覆盖设计、生产、营销全链条，践行艺商融合的培养理念，推动学习者从传统手艺人成长为深谙市场规律的复合型从业者。

面向广大手工艺人、手工创业者与高校毕业生，团队开设工艺美术直播公益课堂，已成功孵化不少学员账号，分布于抖音、小红书等主流平台，在传播木雕技艺的同时，为线下门店引流蓄客。

从发掘本土潜力创作者，到系统化培训赋能，再到扶持骨干账号，一支扎根温州的新媒体创作队伍逐步成型。越来越多年轻人投身工艺美术领域，有的潜心木雕创作，有的投身直播运营，为古老行业源源不断注入青春动能。

数字化赋能，给黄杨木雕带来深刻变革。从经济层面看，销售渠道持续拓宽，平价文创走向更加广阔的消费市场；从文化层面而言，互联网让这项瓯越传统工艺被全国青年熟知，进一步擦亮温州工艺美术这张城市文化名片。

来 源：温州日报

原标题： 数字赋能，老手艺绽放新光彩 ——温州工艺美术以数字化激活非遗传承新动能

记者 华晓露 本文图片均为叶小鹏及团队作品

本文转自：温州新闻网 66wz.com