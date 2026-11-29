掌上温州客户端 2026-11-29 10:34:01

11月28日晚，“九秩征程 和声颂歌”温州市合唱团二团合唱专场音乐会在温州大剧院歌剧厅精彩上演，纪念红军长征胜利90周年。纯净澄澈、铿锵悠扬的合唱之声跨越百年峥嵘岁月，为现场千余名观众呈现了一场浸润心灵、意蕴深厚的红色主题视听盛宴。

温州网讯 11月28日晚，“九秩征程 和声颂歌”温州市合唱团二团合唱专场音乐会在温州大剧院歌剧厅精彩上演，纪念红军长征胜利90周年。纯净澄澈、铿锵悠扬的合唱之声跨越百年峥嵘岁月，为现场千余名观众呈现了一场浸润心灵、意蕴深厚的红色主题视听盛宴。

音乐会分为上下两个篇章，层层递进诠释红色初心与家国情怀。上半场，《向云端》《祖国，慈祥的母亲》《乡音乡情》等经典曲目次第唱响。团员们以温润细腻、和谐统一的和声，将江南山水的温婉柔情与中华儿女的家国赤诚娓娓道来，歌声治愈动人，尽显合唱艺术的独特魅力。

下半场，红色经典史诗《长征组歌》全套重磅完整演绎，成为整场音乐会的核心亮点。随着开篇曲目《告别》旋律缓缓响起，浑厚深情的混声合唱娓娓铺展，“男女老少来相送，热泪沾衣叙情长”的动人歌词，搭配细腻饱满的演唱，生动再现了红军出征时的不舍眷恋与奔赴革命前路的坚定果敢。整场演绎中，指挥精准把控节奏情感，钢琴、口风琴伴奏默契配合，全体团员全情投入、凝心合唱，沉浸式带领观众穿越时空，重回艰苦卓绝的长征峥嵘岁月。

现场演绎，收获了全场观众的高度赞誉。观众张先生激动地评价道：“最让我震撼的是《突破封锁线》，乐曲节奏骤然紧凑，四个声部层层交织、交替推进，如同红军急行军的铿锵脚步，气势磅礴、张力拉满。这段合唱演绎出了交响乐般的恢弘质感，让人身临其境、倍感震撼。”

观众李女士也难掩心中感动：“当《大会师》的嘹亮号角响起，恢弘的合唱响彻全场，‘红旗飘，军号响，战马吼，歌声亮’的壮阔画面扑面而来。整场演出专业度极高，声部融合浑然一体，情感真挚饱满、极具感染力。这不仅是一场极致的听觉享受，更让我们真切感受到长征精神穿越时空、生生不息的磅礴力量。”

此次专场演出不仅是一次高水平的文艺展演，更是一场生动的红色美育课堂，以文艺之力传承红色基因、厚植家国情怀，为温州城市文化建设注入了温暖鲜活的红色活力。

亮眼的舞台呈现，源自团队长久的深耕与坚守。温州市合唱团二团的团员们怀揣热爱、二十年初心不改，这群来自全市各行各业的声乐爱好者，在常任指挥叶文辉教授的悉心指导与专业打磨下，深耕合唱艺术，从地方舞台步步深耕，一路唱响世界合唱比赛的领奖台，积攒了扎实过硬的艺术功底。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 千余观众“声”临其境！温州市合唱团二团专场音乐会致敬长征峥嵘岁月

记者 叶锋 通讯员 魏园园/文 单晓叶 黄文岳 刘明远 余节光/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com