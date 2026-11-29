温州日报 2026-11-29 10:34:57

11月28日，由温州市鹿城区总工会主办、浙江御风航空科技有限公司承办的无人机驾驶员就业技能培训班正式开课。

温州网讯 11月28日，由温州市鹿城区总工会主办、浙江御风航空科技有限公司承办的无人机驾驶员就业技能培训班正式开课。

本次培训面向转岗待岗职工、困难职工及其家庭成员、残疾职工、农民工、新就业形态劳动者、灵活就业人员以及有就业援助需求的高校毕业生等重点群体，鹿城户籍和来鹿城务工人员均可参加。培训不收取任何费用，学员完成全部课程并考核合格后，可取得专项结业证书。课程结合低空经济、航拍行业的就业实际需求，采用理论授课搭配现场实操的方式，内容涵盖无人机法规安全与飞行原理、航拍摄影基础、基础飞行动作练习、航拍技巧实操等，零基础也能上手学习。本期培训一共5天。

当日下午20多位市民在位于七都的浙江御风·无人机培训基地参加实操训练。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城区总工会就业培训无人机驾驶员

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com