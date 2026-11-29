潮新闻 2026-11-29 10:36:53

11月28日，2026全国特奥融合活动暨“趣享融合·乐享特奥”温州市融合学校试点项目，在位于永嘉的温州市特殊教育学校正式启动。

谷周乐 摄

温州网讯 11月28日，2026全国特奥融合活动暨“趣享融合·乐享特奥”温州市融合学校试点项目，在位于永嘉的温州市特殊教育学校正式启动。180名特奥队员和融合伙伴结对相伴，在运动中感受融合的温暖。

本次活动共设置了足球、篮球、网球、橄榄球、滚球和冰壶六个趣味竞技项目。90名特奥队员与90名来自普通高校的融合伙伴一对一结对，分成六组轮流体验互动。在比赛过程中，温州市第二十二中学学生彭书怡告诉记者：“在我来之前，我以为可能需要花很多精力去帮助他们理解活动项目。但亲身经历后发现，他们非常友善，甚至能反过来帮助我们完成活动，整个人活泼开朗，完全打破了我以前的刻板印象。”温州市特殊教育学校学生郑祉昊则表示：“有些我不会的动作，是融合伙伴教我的。足球不是一个人的比赛，而是大家一起的比赛。”

温州市特殊教育学校足球队主教练宋立业观察到，特奥队员平时较少有与外界近距离接触的机会。“在活动前后我能感受到学生变化非常大。原来很没有自信的孩子，在融合队员的配合下，传球进步明显。运动给他们带来了自信，也带来了快乐。”

谷周乐 摄

打破隔阂、双向成长，正是这场活动的初衷。温州市特殊教育学校党委书记项兴平表示：“我们的目的就是融合，不是关起门来办自己的学校。既让特殊孩子更好地融入社会，也让其他高校、高中的健全孩子与这些孩子融合，励志教育。”

据了解，这是中国残联、中国特奥委员会推出的全国融合学校试点项目，全国仅5个省市的5所学校入选，温州市特殊教育学校便是其中之一，承担着探索融合教育新模式的任务。对于未来，项兴平透露，学校计划把融合活动固定下来、长期开展。“接下来可能还有第二届、第三届。今年是6个项目、6所高校和单位参与，明年可能更多，我们欢迎其他地区的伙伴一起融合进来。”

中国残联事业发展研究会体育专委会主任吴燕丹也表达了期待：“希望这样的融合活动能做成常态化的日常。特特融合、普特融合，以及与社区的融合，包括家庭、家校的结合，家校社企应形成一个连贯的链条，这才是融合真正的样子。”

来 源：潮新闻

原标题： 运动无界融合有爱 全国特奥融合学校试点项目在永嘉启动

作者 郑涵 谷周乐 记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com