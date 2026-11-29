潮新闻 2026-11-29 10:37:49

近日，全省网约配送行业暨网约配送员群体党建工作现场会在杭州召开。会上，温州市市场监管局以“全域推广、全面升级、全链应用”为题作典型发言。一枚小小的二维码，成为这场交流的高频词。

近日，全省网约配送行业暨网约配送员群体党建工作现场会在杭州召开。会上，温州市市场监管局以“全域推广、全面升级、全链应用”为题作典型发言。一枚小小的二维码，成为这场交流的高频词。

温州开展“骑士节”活动。

它叫“浙里小哥码”。对骑手，这是进小区的通行凭证；对这座城市，这是众多新就业者融入城市的一个入口。目前，温州全市“浙里小哥码”注册骑手超6.9万人、注册使用率近80%、月均扫码超19万人次，三项指标均居全省前列。

故事，从配送的“最后一百米”讲起。过去，骑手常被小区门禁挡在门外，“人进得去、车进不去”成了投诉高发点。温州把破题的关键放在最末端，多部门联合出台推广方案，配套任务、指标、难点“三张清单”，横向建立“政府、平台、站点、物业”四方协同机制，纵向打通“市—区县—镇街—物业” 四级链路，对小区、商圈、园区实行分片督导、包片驻点、“红黄绿”分级管理。

如今，温州2493个重点场所把“浙里小哥码”作为通行核验凭证，门禁这道“卡点”被一块屏幕化解。鹿城区还推动57个“人员可进、车辆禁入”的小区有序整改，骑手的车终于能开到楼下。

鹿城区试点“浙里小哥码”积分互认通兑。

通行只是起点，服务才是目的。温州在省级平台基础上建起城市频道，把金融支持、法律援助、菁英夜校等10项服务装进一个入口，把1936个暖心驿站、爱心餐厅等友好场景接入 “暖心地图”。针对台风多发现象，温州依托“浙里小哥码”研发配送风险预警平台，点对点推送12万余条提醒，护航3.6万余名日活骑手；配套停工停运操作指引，让外卖停业从全城 “一刀切”变为分区“精准停”，既守住安全底线，也不误居民一顿热饭。

治理的分量，藏在骑手的手机里。“浙里小哥码”城市频道上线“市监哨兵”模块，择优聘任约400名骑手担任食品安全社会监督员。配送途中发现问题，一键上报，形成“骑手上报—分类流转—部门处置—结果反馈—积分激励”闭环，轻微问题督促即时整改，一般线索转属地基层站所核查，重大线索专项执法。目前累计归集有效线索超600条，积分可在定点兑换生活物资与便民服务。

“我们要让骑手找得到组织、接得上服务、使得上劲。”会上介绍，温州已建成市、县两级行业党委11个，505名党员骑手完成“云端报到”，创新“党建工作指导员+骑手队长”双岗联动；依托外卖配送行业调委会，累计调处纠纷117件；复盘210万条扫码数据形成的骑手画像，指导就业推荐与评优评先。

下步，温州市市场监管局将依托党群服务中心阵地资源，持续完善“浙里小哥码”温州频道，拓展服务场景和友好点位，推广“碰一下”开门新模式，让这枚小小二维码，继续码住城市温度，点亮“小哥友好城市”金名片。

来 源：潮新闻

原标题： 让外卖配送跑出速度和便捷 温州6.9万名小哥申请到专属码

记者 王艳琼 通讯员 陈国君 图片均由温州市市场监管局供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com