温州日报 2026-11-29 10:43:34

11月25日至26日，浙江省学前教育评价改革研讨会在温州举行。来自杭州、宁波、温州、绍兴、金华的教育部门及幼儿园代表现场分享，努力回答的是同一个问题：儿童在园一日生活是否更有质量，师幼互动是否更有温度。

温十六幼孩子在户外沙水池快乐探索。 由鹿城区教育局提供

温州网讯 11月25日至26日，浙江省学前教育评价改革研讨会在温州举行。来自杭州、宁波、温州、绍兴、金华的教育部门及幼儿园代表现场分享，努力回答的是同一个问题：儿童在园一日生活是否更有质量，师幼互动是否更有温度。

“评价正从评判一所园好不好，转向支持每一个孩子、每一位教师变得更好。”省教育考试院党委副书记、省教育评估中心主任陈煜军在会上说。此次会议由省教育考试院、省教育评估中心主办，鹿城区教育局承办，主题为“以评促建、内外协同——学前教育监测与评价改革的浙江实践”。

作为全国学前教育普及普惠区，鹿城首场交流带来“伙伴式评估”。鹿城代表分享，“伙伴式评估”改的是三件事：整合办园督导、发展性评估、年度考核，取消所有考核台账，改为半日跟踪的现场评估；区域、联盟、园所三类伙伴团各管一段，分别负责方向校准、专题共研、日常互助；推行“2+N”动态过程性评估，两个关键节点全面诊断，N项改进行动跟着问题走。“评价者与被评价者的关系，也从‘检查与被检查’，变成一起进现场、一起找原因、一起商量怎么办。”

改变落在教师身上，温州市第四幼儿园一位老师曾被听课专家指出“教师话语过多、忽视幼儿反应”，起初她并不认同，可后来她回看课堂录像，发现30分钟的活动里自己说了7732个字，孩子们一共说了809个字。此后，她坚持课例回看、话语分析，逐句解读幼儿表达背后的思考，逐渐养成自我评估、主动反思的习惯。

园所也在变。温州市第八幼儿园取消每月定量、定时的考核任务，允许教师自主设定发展目标和完成周期；温州市第二十八幼儿园被诊断出自主游戏支持中“对幼儿身心发展规律理解偏差”后，主动组织教研组专题研讨，持续调整材料投放和师幼互动。

在此次研讨会上，全省各地做法也各有落点、亮点纷呈——杭州市西湖区把三层自评嵌进日常工作，让评价有依据、有温度；宁波市北仑区以“三个牵引、三项转化”，推动评价从行政管控走向专业治理；杭州市钱塘区从习惯养成切入，让评价跟着儿童的真实发展走；杭州市余杭区用“一生一档”记录成长轨迹，让教师“能在现场认出”指标。

来 源：温州日报

原标题： 评价幼儿园 从“评判”变“陪伴” 省学前教育评价改革研讨会在温举行

记者 金叶 通讯员 陈茹彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com