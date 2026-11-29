温州日报 2026-11-29 10:54:23

11月28日下午，由乐清籍创作型歌手马旭成命名的乐清市慈善总会“旭成慈善公益基金”在乐清正式成立。

温州网讯 11月28日下午，由乐清籍创作型歌手马旭成命名的乐清市慈善总会“旭成慈善公益基金”在乐清正式成立。

马旭成出生于乐清天成街道，自小便展现出对音乐的热爱。13岁时，他考入浙江歌舞团音乐学校，开启音乐追梦之路。他曾任职于浙江歌舞剧院、广州歌舞团、全国总工会文工团等单位，也是广州早期一批唱片公司的签约歌手。1997年，成名曲《年轻的梦永远打不碎》让他成为乐坛新星；《站台》《来自温州》《万桥》等代表作红遍大江南北，深受年轻人喜爱，他还曾在广州、深圳、杭州、乐清成功举办万人演唱会。

作为从乐清走出的音乐人，马旭成始终心系故土，牵挂着家乡的发展与乡亲的生活。2024年，在筹备“雁荡山·乐来乐好”马旭成最美家乡演唱会前夕，他走进乐清市特殊教育学校探访，亲眼看到亟需帮扶的困难孩子，这份触动他始终铭记在心。在他的感召下，几位志同道合的好友深感有责任、有义务持续关心帮助困境儿童，成立“旭成慈善公益基金”的想法由此萌生。此次在家乡成立“旭成慈善公益基金”，正是他将公益初心与家乡情结相融合的一次实践。

据介绍，“旭成慈善公益基金”主要聚焦助学、助童、助老三个板块，具体涵盖助学助困、留守儿童关爱、孤寡老人帮扶。这些领域所涉及的困难学子、留守儿童、孤寡老人，都是基层民生领域需要持续关注的群体：困难学子渴望读书，留守儿童期盼陪伴，孤寡老人需要生活照料与精神慰藉。基金将搭建汇聚爱心的平台，为基层公益事业提供有益补充。

成立仪式现场播放了暖场视频和宣传片，基金发起人代表围绕基金初心、帮扶方向及运营原则作了介绍。基金相关负责人说，“旭成慈善公益基金”未来所有项目将坚持公开透明、专款专用、全程可追溯的原则，接受社会各界监督，以长期、稳定、透明、务实的公益行动，让善意真正落地。

“慈善不是一个人的全力以赴，而是每个人的力所能及。”马旭成说，未来将脚踏实地深耕基层，聚焦困难学子、留守儿童和孤寡老人等重点群体，做真实、纯粹、有温度的公益，让旭日之光温暖更多家庭。

“旭成慈善公益基金”启动仪式现场。

来 源：温州日报

原标题： 爱心力量汇聚助学助童助老！“旭成慈善公益基金”在乐清成立

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com