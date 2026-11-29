温州日报 2026-11-29 10:58:46

如何打破空间隔阂，让自然干预稳定地触达更多难以亲身抵达户外的人群？近日，温州肯恩大学人文学院心理系助理教授、90后学者马婧妮入选斯坦福“全球前2%顶尖科学家”榜单。多年来，她在VR心理干预、气候焦虑、简化认知行为干预等领域深度耕耘，探寻用数字技术搭建心灵的“减压阀”，打造更经济、高效、可及的心理预防与干预服务。

温州网讯 如何打破空间隔阂，让自然干预稳定地触达更多难以亲身抵达户外的人群？近日，温州肯恩大学人文学院心理系助理教授、90后学者马婧妮入选斯坦福“全球前2%顶尖科学家”榜单。多年来，她在VR心理干预、气候焦虑、简化认知行为干预等领域深度耕耘，探寻用数字技术搭建心灵的“减压阀”，打造更经济、高效、可及的心理预防与干预服务。

“自然就像心理的‘充电器’，但很多人现实中没有条件完成这场充电。我想通过VR+自然正念的方式，把‘充电体验’不受环境限制地送到更多人面前。”马婧妮团队开发了基于虚拟现实的自然疗法与正念相结合的干预方案。依据经典的注意力恢复理论，团队建模设计沉浸式交互场景，研发出三项国家专利VR系统。种花培育、湖面泛舟、林下反思……使用者可沉浸式参与互动，配合正念流程，缓解压力与焦虑。

“这份‘山林疗愈包’的最终目的是走出实验室，在真实应用场景派上用场。”据介绍，目前，团队已与温州市第七人民医院达成临床合作，面向青少年、成人焦虑群体开展临床试验。下学期起，项目将面向温肯全校师生开放试点体验，温州多所中学也主动对接，计划引入该方案缓解学生考前心理压力。同时，基于马婧妮的研究框架，有研究者在青少年、在校学生群体中重复验证干预的可行性，也有公共卫生领域研究者借鉴“提升心理干预可及性”的核心思路，探索轻量化数字心理工具在校园、社区普惠心理服务中的落地路径。

不仅如此，马婧妮团队的研究边界仍在不断拓展。针对极端天气频发催生的“气候焦虑”新心理问题，团队自主研发瞬时情绪捕捉干预技术，通过“VR自然疗愈+自然科普教育”双路径，可实时疏导负面情绪、提升环境掌控感。项目首批试点落地浙江，计划推广至极端天气高发地区，并上线公开应用平台服务大众心理健康。“下一步，我们计划开发更加多元化的VR场景，拓宽数字心理干预的服务边界。”马婧妮告诉记者，针对社交恐惧、儿童阿斯伯格（高功能自闭症）等特殊群体，VR是极佳的工具，希望开发更多专项脱敏场景，提供低压力、高安全的虚拟社交练习环境，能让他们在训练中逐步适应各类真实的社交情境，避免在现实中的碰壁。

来 源：温州日报

原标题： 戴上VR 进山“充电” 温肯“山林疗愈包”拿下三项国家专利

记者 卓扬 通讯员 项温蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com