人民网－浙江频道 2026-11-29 11:13:14

“妈妈，这个秋千能玩了！”“处理速度还挺快。”小区里一对母子的简短对话，是温州数字城管赋能城市精细化治理的生动注脚。一件游乐设施的修复，不仅是对市民诉求的快速响应，更是温州推动城市管理从“被动接单”向“主动找问题”转变的鲜活缩影。

人民网－浙江频道11月27日报道

“妈妈，这个秋千能玩了！”“处理速度还挺快。”小区里一对母子的简短对话，是温州数字城管赋能城市精细化治理的生动注脚。一件游乐设施的修复，不仅是对市民诉求的快速响应，更是温州推动城市管理从“被动接单”向“主动找问题”转变的鲜活缩影。

今年以来，温州市综合行政执法局数字城管信息中心秉持“绣花”精神，以数据赋能城市治理，依托网格化主动巡查机制开展民生专项普查，把排查关口前移，推动城市治理难题在群众开口之前得到化解。通过浙里办拍照上报问题，是市民参与城市治理的便捷渠道，而数字城管的价值，不止于接住群众提交的诉求。

自2014年起，温州数字城管瞄准群众关心的堵点难点，围绕户外健身设施、儿童游乐设施、排水设施等领域，先后组织专项普查近200次，累计发现并推动解决各类民生问题16万余件。专项普查紧跟民生热点动态调整，紧盯阶段性风险隐患。温州市数字城管信息中心副主任贺磊介绍，常态化巡查侧重面上问题处置，专项普查重在主动排查潜在隐患。每逢暑期儿童外出游玩集中时段，工作人员便提前对游乐设施开展安全筛查，及时做好风险防范。

数字城管大厅。温州市综合行政执法局供图

一套成熟高效的闭环机制，支撑起治理“加速度”。温州数字城管构建起“信息采集—受理立案—指挥派遣—处置反馈—核实结案”完整工作链条，全市建成区实现网格全覆盖。今年以来，平台问题处置率保持在99.24%以上，累计发现处置各类城市管理问题66.29万件，做到事事有分派、件件有回音。

依托“天地网”三维立体巡查体系，温州持续畅通浙里办“温州智慧城管”、96310热线等民意通道，做实“民呼我为”。2026年，平台通过各类渠道受理市民诉求3.2万件，为温州“强城行动”注入精细化治理动能。

从2012年智慧城管平台投用至今，平台累计处置城市管理问题超840万件。海量数据的背后，是一处处修复的设施、一条条通畅的街巷，是群众触手可及的安全感与幸福感。温州数字城管持续把治理精度落到民生细微处，让数据有回响、城市有温情，稳稳托起群众的幸福日常。

来 源：人民网－浙江频道

原标题： 温州：数字城管赋能城市精细化治理

作者 周建勋

本文转自：温州新闻网 66wz.com