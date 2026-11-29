鹿城发布 2026-11-29 15:06:17

11月25日，鹿城召开会议，研究鹿城区经济运行、明年重大项目谋划及做地出让工作。

11月25日，鹿城召开会议，研究鹿城区经济运行、明年重大项目谋划及做地出让工作。鹿城区委书记张崇波强调，要紧扣争当凝心铸魂、护航大局、干事创业、亲清有为“四个排头兵”的目标要求，坚定扛起“经济大区挑大梁”的使命担当，以知重负重的攻坚锐气直面挑战、主动破局，以守正创新的发展思维挖掘潜力、积蓄动能，为提速建设“一区三地五城”锻造新引擎。

鹿城区委副书记、区长何占宇主持，鹿城区领导滕灵辉、叶小剑、张青锋出席。会议听取了鹿城区经济运行情况和下步举措、2027年鹿城区重大项目总体谋划等情况汇报，与会人员作了交流发言。

张崇波指出，当前正值全年冲刺收官、来年谋篇布局的关键节点，要保持承压前行的奋进姿态，敢于直面发展难题，勇啃发展硬骨头，以“走在前、作示范”的标准定位引领各项工作，在承压突围中开辟新路，在攻坚克难中蓄势突破，全力培育新增量、塑造新优势，凝心聚力交出成色更足、质效更优的高质量发展答卷。

张崇波强调，要聚力稳进提质，厚植经济发展根基，锚定大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目鲜明导向，全面剖析优势短板，深挖存量潜力，做实服务企业、服务项目、服务市场全链条，用心擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，不断提振市场主体信心活力。要聚力扩投增效，激活赶超发展动能，树牢“以项目看发展论英雄”理念，紧扣省“千项万亿”、市“百项千亿”重大项目，抢抓“两重”“两新”政策窗口，用好“数据得地”、二次开发等机制，突出民间投资、产业投资、科技投资优先，坚持“一把手”亲自谋划部署、亲自抓实落地，推动小微企业上规升级、优质企业增资扩产，构建项目接续、企业梯次、产业成势的投资格局。要聚力坚守底线，夯实平安稳定屏障，推行“双交办、双追责”机制，聚焦老旧工业园区等重点领域，贯通落实“改、扶、促”各项举措，实行清单化排查、闭环化整改，推动企业转型升级、园区改造升级，实现高质量发展与高水平安全同频共振。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城研究全区经济运行、明年重大项目谋划及做地出让工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com