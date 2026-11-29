鹿城发布 2026-11-29 15:06:18

11月26日，鹿城区委书记张崇波在开展重大项目建设专题协商活动时强调，全力提速建设“一区三地五城”。

11月26日，鹿城区委书记张崇波在开展重大项目建设专题协商活动时强调，要秉持“以项目看发展论英雄”理念，统筹抓好项目工程建设、城市品质提升、产业能级升级，贯通斗城复兴与新城崛起，统筹工程建设与业态培育，以优质项目夯实发展底盘、塑造城市风貌、激活经济动能，全力提速建设“一区三地五城”。

在望江路下穿工程项目现场，张崇波指出，工程不仅是一条交通通道，更是串联千年文脉与都市生活的民生项目，要加快推进主体工程建设，同步做好朔门考古遗址公园周边民生配套和滨水空间品质提升，让“千年商港”的历史厚度转化为市民可感可及的生活温度。

在云谷未来社区，张崇波指出，作为滨江CBD核心板块的创新型产业平台，要紧盯头部企业精准招商，聚焦生产性服务业发力，持续补链强链延链；要充分发挥滨江智慧科创绿廊复合型创新社区省级试点优势，一体完善交通路网、人才公寓、商业服务等基础配套，深耕产城融合、职住平衡发展理念，营造企业愿来、人才愿留的营商环境和创新生态。

在鹿城广场，张崇波指出，要锚定“公园社交商业综合体”定位，聚焦人气集聚、消费激活、业态焕新，坚持错位布局、差异发展、持续运营，全力打造时尚潮流、多元体验、全域活跃的城市商业新中心。

在随后召开的重大项目建设专题协商会上，张崇波强调，当前，鹿城正抢抓“十五五”开局起步的关键窗口期，要优化“一带三城多点”空间布局，持续放大中心城区集聚优势，以重大项目牵引城市更新、产业升级、人才集聚。要坚持项目为王，夯实高质量发展坚实底盘，围绕“三城联创”和首位城区功能提升，谋深做实一批带动力强、辐射面广的重大项目，以有效投资稳住经济基本盘。要坚持产城融合，塑造现代化都市全新风貌，把项目建设与城市更新、基础设施完善、公共服务提级贯通起来，以“四好”建设提品质、以“八化”管理优治理，走出一条“产城人景”深度融合的城市更新路径。要坚持聚力赋能，激活全方位赶超内生动能，以项目引企业、以企业聚人才、以人才兴产业，完善青年友好型配套和全链条创新服务，精准落实惠企科创、人才安居、产业扶持政策，让各类人才在鹿城创业有平台、生活有品质、扎根有预期。

张崇波寄语各民主党派、工商联和无党派人士，要主动融入鹿城区发展大局，当好决策的智囊团、项目的监督员、招商的牵线人、鹿城的宣传员，围绕“一区三地五城”等重点课题深调研、出实招，紧盯重大项目的进度、质量和实效开展民主监督，发挥联系广泛的优势为鹿城导入更多优质项目和人才资源，讲好千年斗城向新而行的故事，汇聚起首善之区同心奋进的强大合力。

鹿城区领导戴冕、滕灵辉及各民主党派鹿城基层委主委等参加活动。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波开展重大项目建设专题协商活动

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com