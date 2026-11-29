鹿城发布 2026-11-29 15:06:18

11月27日，鹿城区委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全体（扩大）会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

11月27日，鹿城区委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全体（扩大）会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议指出，本次市委全会报告高举旗帜、催人奋进，为做强“一圈一极一中心”、推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板、奋力谱写中国式现代化温州新篇章指明方向、理清思路。我们要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届十次全会和市委十三届十一次全会部署要求，深刻把握紧跟紧随的政治立场，把学习贯彻中央、省委、市委全会精神作为当前一项重要的政治任务，做到自上而下一贯到底，一体学习一体落实；深刻把握“走前列、作示范”的使命担当，全面对标全会部署的各项任务，找准切入点、发力点，进一步增强管党治党整体效能；深刻把握奋勇争先的行动指引，扎扎实实推动各项工作争先进、争一流，奋力交出明年经济社会发展的高分答卷。

会议强调，要聚焦聚力加强党的建设，坚持系统施策、一体推进，全面提高党的建设质量，把牢政治方向、树牢正确政绩观、守牢纪律高压线。要聚焦聚力经济稳进提质，抓好省“千项万亿”、市“百项千亿”重大项目谋划，形成全员招商、大抓项目、持续攻坚的态势，深化国家消费“三新”试点城市建设，做强生产性服务业，统筹抓好专业市场试点转型，落实“直播+平台+跨境电商+海外仓”模式，培育壮大服务贸易、数字贸易。要聚焦聚力创新鹿城建设，坚持以“四平台一集群”为引领，深入实施“123”创新发展工程，培育发展新质生产力，加快“两新”深度融合、大力推动企业主导的产学研用融合融通创新，深入实施研发机构“燎原计划”、科技企业“森林计划”和人工智能“六大倍增”行动。要聚焦聚力城市能级提升，全力推进“三城联创”，提升城市功能品质，夯实城市治理根基，市区联动加强滨江CBD招商工作，加强“港城屿”联动保护发展，全力推动时尚制造、时尚设计、时尚消费融合发展，打造中国时尚产业浙东核心区。要聚焦聚力深化改革开放，加快构建“三最”开放环境，打造更具实效的改革成果、营造更加优质营商环境、实现更高水平对外开放，加快形成在外温商总部回归、本土企业总部集聚的良好态势。要聚焦聚力共富样板打造，谋深做实“强城”“兴村”“融合”三篇文章，推动城乡融合发展，拓宽富民增收路径，优化公共服务供给，大力推进基本公共服务一体化。要聚焦聚力文化事业繁荣，加大文化资源挖掘保护力度，统筹推进“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”，大力发展文化产业、推动文旅深度融合、做强文化公共服务，高水平打造“市域大文旅中心”。要聚焦聚力全面绿色转型，提升环境治理成效、深化生态文明建设、大力发展绿色产业，推动高质量发展和高水平保护联系互动、相得益彰。

会议强调，当前正值全年冲刺收官、来年谋篇布局的关键节点。要全力抓好经济运行调度，坚定扛起“经济大区挑大梁”的使命担当，直面挑战、主动破局，推动经济社会发展态势向上向好。要科学精准谋划工作思路，做好项目资金、重大改革谋划与重要会议筹备。要加强岁末年初民生保障，抓好民生实事收官与谋划，强化兜底保障，真正把民生实事办到老百姓心坎上。要坚决守牢平安稳定底线，紧盯安全生产、治安防控等，加大重点领域排查力度，落实“3030”闭环管控机制，深化“改、扶、促”专项行动，推动企业转型升级。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委常委会（扩大）会议 传达学习市委十三届十一次全会精神

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com