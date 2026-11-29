龙湾发布 2026-11-29 15:06:18

11月21日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨调研温州浙南科技城建设投资集团有限公司，实地督导重点项目建设。

11月21日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨调研温州浙南科技城建设投资集团有限公司，实地督导重点项目建设。他强调，要统筹科技城基础设施建设、生态环境营造、城市功能配套一体推进，压紧压实建设主体责任，紧盯时间节点破难攻坚，持续补齐城市配套短板，着力打造宜居宜业宜游的科创城市空间，为温州湾新区、龙湾区高质量发展蓄势聚能。

在机场大道，夏禹桨实地察看永强大道（金水路—瓯海大道）智慧道路提升工程、机场大道及周边改造提升（南洋大道—金水路）工程建设进展情况，详细了解工程进度、创新工艺应用及前期问题整改效果。他指出，市政道路是展示城市形象的重要窗口，要强化跨部门协同联动，紧盯机场大道沿线关键节点，持续推进绿化景观提档升级；要及时梳理创新做法，形成可复制、可推广的经验样板，为龙湾区道路改造提供参考借鉴；要科学制定养护方案，做好道路建成后的维护管理，确保道路设施长期保持良好运行状态，切实把项目打造成群众满意的民心工程。

来到海塘安澜工程现场，夏禹桨沿着堤岸缓步察看，逐项了解施工组织计划、政策处理堵点等情况，并同步听取浙南科技城北片区综合开发项目推进情况及存在困难问题。他强调，海塘安澜工程既是守牢城市安全的底线工程，也是重塑滨水空间的发展工程，要紧盯节点目标倒排工期，强化施工组织和要素保障，加快破解政策处理等瓶颈制约，在守牢安全底线的前提下加快建设步伐，全力推动工程早建成、早投用；要坚持工程建设与片区开发一体谋划，统筹岸线生态修复与沿线环境整治，合理布局滨水公共空间，系统谋划片区综合开发，让堤、路、景、产相互贯通、有机融合，努力把滨海岸线打造成为安全稳固、生态优美、功能复合的城市发展新廊道。

走进浙南科技城瑶北单元11-E-09地块地下停车场及绿化配套工程（科技公园），夏禹桨沿着园内步道边走边看，细致察看项目建设成效，认真听取项目堵点问题汇报，针对发现的短板问题现场交办。他强调，公园是完善区域公共服务配套、优化人居环境的重要载体，要坚持问题导向，深入梳理项目建设中的堵点难点，落实责任清单、倒排时间节点、强化协同联动，集中力量攻坚突破，确保项目早日投用，以高品质公共绿地空间不断提升人民群众的获得感、幸福感。

龙湾区领导金扬汉参加调研。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨调研浙南科技城集团

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com