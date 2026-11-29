龙湾发布 2026-11-29 15:06:19

11月25日，温州湾新区党工委、龙湾区委全面深化改革委员会会议暨高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板推进例会召开。

11月25日，温州湾新区党工委、龙湾区委全面深化改革委员会会议暨高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板推进例会召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨在会上强调，要深入贯彻落实党的二十届五中全会和省委、市委深改委会议精神，锚定“抓改革、促共富”目标，坚持重大改革、重点任务、重点工作一体谋划推进，聚焦关键领域和薄弱环节攻坚突破，推动改革与共富工作提质增效，奋力交出全年高分答卷。

龙湾区领导陈久喜、邵建寨等出席会议。

会上，领衔龙湾区领导和龙湾区委改革办、区共富办分别汇报重大改革、重点工作进展情况和下步攻坚打算；有关单位交流“小切口、大撬动”改革经验做法；审议有关改革文件。

会议对今年以来龙湾区各领域狠抓改革任务落地取得的成效表示充分肯定。会议强调，龙湾区上下要紧盯年度目标补齐短板，逐项对标年度既定任务，系统梳理当前改革推进过程中存在的差距短板，找准症结、精准发力，把落下的进度赶回来、把欠缺的环节补到位，全力拼抢谋改革、促共富的实绩实效，确保各项任务高质量完成。要对标上级部署抓实落地，全面承接上级谋改革、促共富工作安排，层层压实各板块各条线工作责任，把交办的各项任务细化到岗、明确到人，紧盯关键环节跟踪督办，确保各项举措不折不扣执行到位，推动上级部署在龙湾区落地生根、见到实效。要抢抓试点机遇放大效能，主动对接上级改革资源，紧盯政策窗口靠前沟通衔接，积极申报试点项目、争创示范载体，立足区域特色找准试点突破口，在先行先试中探索可复制路径，以局部试点的突破带动全域改革整体提质，为区域高质量发展注入源源不断的改革动能。要谋深明年工作接续发力，立足当前、着眼长远，及早研究谋划下阶段改革、共富工作，明确主攻方向、细化路径举措，着力推动各项部署谋定快动，确保改革与共富工作实现新突破、取得新成效。

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原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委全面深化改革委员会会议暨高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板推进例会召开

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com