瓯海发布 2026-11-29 15:06:19

11月19日，瓯海区委书记刘云峰主持召开专题会议。

11月19日，瓯海区委书记刘云峰主持召开专题会议，研究部署文明城市建设和安全生产工作，强调要树牢底线思维，强化系统观念，一体推进文明城市常态长效建设和安全生产治本攻坚，为瓯海高质量发展营造文明有序、安全稳定的环境。瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等参加会议。

11月起，瓯海区以全域化高水平文明城市建设“强基提质”专项行动为主要抓手，聚焦环境秩序、市民素质、公共设施、窗口服务等重点领域，实行“重点提升+常态推进+回查固化”推进方式，着力做到“整治一个、固化一个、回头看一个”。行动将通过健全常态长效机制，持续优化城市人居环境、提升城市治理水平、涵养市民文明风尚，不断增强人民群众的获得感、幸福感、认同感，推动文明城市建设工作固本强基、常态长效。

刘云峰指出，文明城市建设是提升城市治理水平、增进民生福祉的重要抓手。要坚持问题导向，聚焦市容环境、秩序管理、基础设施等重点领域，逐项排查短板弱项，建立问题清单，明确整改时限，抓好整治提升，推动文明创建常态长效。要凝聚创建合力，推动部门下沉一线靠前作为，整合机关干部、社会组织、志愿者等多方力量，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，确保各项工作落地见效。要强化宣传引导，讲好瓯海文明建设故事，引导群众主动参与，营造“人人支持、人人参与”的良好氛围。

就安全生产工作，刘云峰强调，要树立底线思维，克服麻痹松懈思想和侥幸心理，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。要聚焦辖区安全生产重点领域、关键环节和薄弱点位，常态化抓实抓细隐患排查治理，从源头防范化解各类安全隐患。要压紧压实各方安全生产责任，不断夯实基层基础、补齐短板弱项，全面提升本质安全治理水平，筑牢平安稳定发展根基。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区部署推进文明城市建设和安全生产工作

记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com